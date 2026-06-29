ଆଜି ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ହାତୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁ

Lord Jagannath Deva Snana Purnima Live Updates: ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ମହାସ୍ନାନ। ଚକାନୟନଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସ୍ନାନ। ୧୦୮ ଗରା ସୁବାସିତ ପବିତ୍ର ଜଳରେ ମହାସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ
Lord Jagannath Deva Snana Purnima Live Updates: ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ତିନି ଠାକୁର। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଲୀଲାମୟ ଠାକୁରଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ
Lord Jagannath Deva Snana Purnima Live Updates: ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ। ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୁରତି। ମାନବୀୟ ଲୀଳାରେ ଜଗତ ଠାକୁର । ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ...
Debasnana Purnima 2026: ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସିପାହୀ ନମ୍ୱର୍ ୬୬୦ ବିନୋଦ ସେରେସ୍ତା ଗୁରୁତର ।ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଫେରୁଥିବାବେଳେ ରଥ ଖଳା ନିକଟରେ ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ହୋଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ।ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଥିଲା। ମରିଚିକୋଟ ଛକ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଘଟଣା।ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପଠାଇଛି।
ପୁରୀ: ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ରତ୍ନବେଦୀରୁ ସ୍ନାନବେଦୀକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ । ୧୦୮ ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ। ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ଟିକିନିଖି ଖବର ଦେବାକୁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ଟିକିନିକି ଖବର ପାଇବା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ।