Add Zee Business As A Preferred Source
App
Live Now

ଆଜି ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ହାତୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁ

Debasnana Purnima: ପୁରୀ: ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ରତ୍ନବେଦୀରୁ ସ୍ନାନବେଦୀକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ । ୧୦୮ ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ। ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ଟିକିନିଖି ଖବର ଦେବାକୁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ଟିକିନିକି ଖବର ପାଇବା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ।

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jun 29, 2026, 11:38 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 01:14 PM IST
ଆଜି ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ହାତୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁ
29 June 2026 01:03 PM (IST)

Lord Jagannath Deva Snana Purnima Live Updates: ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ମହାସ୍ନାନ। ଚକାନୟନଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସ୍ନାନ। ୧୦୮ ଗରା ସୁବାସିତ ପବିତ୍ର ଜଳରେ ମହାସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ 

29 June 2026 11:59 AM (IST)

Lord Jagannath Deva Snana Purnima Live Updates: ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ତିନି ଠାକୁର। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଲୀଲାମୟ ଠାକୁରଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ

29 June 2026 11:43 AM (IST)

Lord Jagannath Deva Snana Purnima Live Updates: ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ। ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୁରତି। ମାନବୀୟ ଲୀଳାରେ ଜଗତ ଠାକୁର । ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ...

 

29 June 2026 11:41 AM (IST)

Debasnana Purnima 2026: ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସିପାହୀ ନମ୍ୱର୍ ୬୬୦ ବିନୋଦ ସେରେସ୍ତା ଗୁରୁତର ।ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଫେରୁଥିବାବେଳେ ରଥ ଖଳା ନିକଟରେ ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ହୋଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ।ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଥିଲା। ମରିଚିକୋଟ ଛକ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଘଟଣା।ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପଠାଇଛି।

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
Snana Purnima
Devsnan Purnima 2026
Deva Snana Purnima Significance
Jagannath Temple
bhagwan jagannath
puri jagannath temple
Jagannath Rath Yatra
Snana Yatra
Lord Jagannath
Lord Jagannath Snana Yatra Puri
Gaja Besha
puri news

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA 2026: 'କର ବା ମର' ଲଢ଼େଇ! ଆଜି ମୁହାଁମୁହିଁ ବ୍ରାଜିଲ୍ ଓ ଜାପାନ
Brazil vs Japan1 hr ago
2
Snana Purnima1 hr ago
3
Snana Purnima 20261 hr ago
4
Petrol Diesel price3 hrs ago
5
pakistan afghanistan border3 hrs ago