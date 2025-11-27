President Droupadi Murmu: ବିଧାନସଭାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ...ଦେଖନ୍ତୁ LIVE

President Droupadi Murmu: ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ । କାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଅପରାହ୍ନ ସାଢ଼େ ୪ଟାରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଏହା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ତଥା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ, ବିଧାୟକମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
Live Link: https://www.youtube.com/live/6h8IpYLVB-o
President Droupadi Murmu: ମୁଁ ଏବେର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ଗୃହର ନେତା ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସହ ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ କାମ କରିଛି।
President Droupadi Murmu: ଅଭିଭାଷରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଲେ ମାଟି ମୋର କେଡେ ନିଜର...ତା ସରି କିଛି ନାହିଁ...ତା ପାଦ ଧୂଳି ଚନ୍ଦନ ଭଳି ମଥାରେ ଦେବି ମୁଁ ବୋଳି....
President Droupadi Murmu: ଅଭିଭାଷଣରେ ପ୍ରମୁଖ ନେତା, ବିଧାୟକ, ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଜୁହାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ଭାଷଣ ରଖୁଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ।
President Droupadi Murmu: ନିଜର ଅତିପ୍ରିୟ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖୁଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ।
President Droupadi Murmu: ସ୍ୱାଗତ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଂଶସା ବଖାଣିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ନିଜ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସରକାର ବୋଲି କହିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ।
President Droupadi Murmu: ୨୦୦୭ରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଧାୟିକା ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଯାହା ସମସ୍ତ ନାରୀଜାତି ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ବୋଲି ନିଜ ସ୍ୱାଗତ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
President Droupadi Murmu: 'ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ।
President Droupadi Murmu: 'ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଜନସେବା ଭୁଲିନାହାଁନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ମୋତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ସେ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
President Droupadi Murmu: ସ୍ୱାଗତ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ରାଜନୈତିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
President Droupadi Murmu: ବିଧାନସଭାରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ବିରୋଧୀଦଳ ନେତାଙ୍କ ପରେ ସ୍ୱାଗତ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ।
President Droupadi Murmu: ବିଧାନସଭାରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଓଡ଼ିଆରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ ନବୀନ...
President Droupadi Murmu: ବିଧାୟିକାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି...୨୦୦୭ରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଧାୟିକା ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ।
President Droupadi Murmu: ବିଧାୟିକାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି...୨୦୦୦ରୁ ୨୦୦୯ ମସିହା ଯାଏଁ ଥିଲେ ବିଧାନସଭାରେ । ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ୨ ଥର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି।
President Droupadi Murmu: ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଜଣାଉଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ।
President Droupadi Murmu: ବିଧାୟିକାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ବିଧାନସଭାରେ ପାଦ ରଖିଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି।
President Droupadi Murmu: ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ମନେ ପକାଇଲେ ନିଜର ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ।
President Droupadi Murmu: ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇ କରାଗଲା ସ୍ୱାଗତ...ଫଟୋ ସେସନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ।
President Droupadi Murmu: ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ...ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ।
President Droupadi Murmu: କେବଳ ଯେ ବିଧାୟକ ମାନେ ନୁହଁନ୍ତି ଆଜି ପୂରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ମହାମହିମଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଶୁଣିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି।
President Droupadi Murmu: ବାୟୁସେନାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ।
President Droupadi Murmu: ଅପରାହ୍ନ ସାଢ଼େ ୫ଟାରେ ମହାମହିମ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଚାମ୍ବର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ । ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ ଏହି ୧୧ ନମ୍ବର ଚାମ୍ବରରେ ମହାମହିମ ନିଜ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ।
President Droupadi Murmu: ଠିକ୍ ସାଢ଼େ ୪ଟାରେ ମହାମହିମ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଚାଲିବ ।
President Droupadi Murmu: ବିଧାନସଭା ଅଭିମୁଖେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାରକେଡ୍...କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ବାହାରିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାରକେଡ୍