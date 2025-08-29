ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2901774
Zee OdishaOdisha State

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା

ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଶ୍ରୀ ଓମ୍ ବିର୍ଲା । ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଦେଖି ବିମୋହିତ ହେଲେ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Aug 29, 2025, 09:38 PM IST

Trending Photos

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ସଂସଦ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତି କଲ୍ୟାଣ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦଘାଟନ କରିବା ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ପୁରୀ ଯାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ।

ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପରିଡା ଏବଂ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୀକ ସିଂହ ପ୍ରମୁଖ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଶ୍ରୀ ବିର୍ଲା ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଆଗରେ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ତା'ପରେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ ।

ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଦେଖି ବାଚସ୍ପତି ଶ୍ରୀ ଓମ୍ ବିର୍ଲା ବିମୋହିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ  ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ.ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ , ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକ, ଏବଂ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- Weekly Horoscope: ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ଆରମ୍ଭରେ ୪ ଦୁର୍ଲଭ ରାଜଯୋଗ, ସଫଳତା ପାଇବେ ୭ ରାଶି

Also Read- Gold Rate: ଏକାଥରେ ୨୧ ଶହ ଟଙ୍କା ବଢି ଏତିକି ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସୁନା, ହେଲେ ଖସିଲା ରୂପା

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Road accidents in India
ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ୪୦% ଲୋକ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ ହେଲମେଟ୍-ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ: ରିପୋର୍ଟ
Odia News
ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ' ଗଠନ ଘୋଷଣା ଏବଂ ଗୁଗୁଲ ଓ ମେଟା ସହିତ ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପନ
Back Bone Cancer
Back Bone Cancer: ବାରମ୍ବାର ପିଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲେ ହୋଇଯାନ୍ତୁ ସାବଧାନ, କ୍ୟାନସର ହୋଇପାରେ
Odia News
ସାଢେ ଚାରିକୋଟି ଲୋକଙ୍କ ସାମୂହିକ ସ୍ୱପ୍ନର ଦସ୍ତାବିଜ୍ ହେଉଛି ଭିଜନ ୨୦୩୬ - ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
Men's Hockey Asia Cup
ବିଜୟ ସହିତ ଏସିଆ କପ୍ ଆରମ୍ଭ କଲା ଭାରତ, ଚୀନକୁ ୪-୩ ଗୋଲରେ କଲା ପରାସ୍ତ
;