Odisha News: ଲୋକେଶ ଓ ଅମୟ ATL ସ୍ପାର୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍ ମେକର୍ ଆଇଡିଆଥନ୍ ୨୦୧୫ ଚାମ୍ପିଅନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ର DAV ବେଦାନ୍ତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲର ଦୁଇ ଯୁବ ଉଦ୍ଭାବକ - ଲୋକେଶ ଲାଲ ମାଝୀ ଏବଂ ଅମୟ ପ୍ରସାଦ ମହାକୁଡ, ଉଭୟ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତାକୁ ଗର୍ବର ସହିତ ପାଳନ କରୁଛି। ଛାତ୍ରମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର KIIT ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ATL ସ୍ପାର୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ - ଫ୍ୟୁଚର୍ ମେକର୍ ଆଇଡିଆଥନ୍ ର

Nov 08, 2025, 11:45 AM IST

Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ର DAV ବେଦାନ୍ତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲର ଦୁଇ ଯୁବ ଉଦ୍ଭାବକ - ଲୋକେଶ ଲାଲ ମାଝୀ ଏବଂ ଅମୟ ପ୍ରସାଦ ମହାକୁଡ, ଉଭୟ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତାକୁ ଗର୍ବର ସହିତ ପାଳନ କରୁଛି। ଛାତ୍ରମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର KIIT ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ATL ସ୍ପାର୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ - ଫ୍ୟୁଚର୍ ମେକର୍ ଆଇଡିଆଥନ୍ ରେ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ଜିତି କଳାହାଣ୍ଡି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି।

ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍କୁଲରୁ ୧୦୮ଟି ଅଭିନବ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏହାର ମୌଳିକତା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ବାସ୍ତବ-ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଭାବ ସହିତ ବିଚାରକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୫ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଚାମ୍ପିଅନ ଉପାଧି ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହି ଯୁଗଳଙ୍କୁ ଚାମ୍ପିଅନ ଟ୍ରଫି ସହିତ ₹୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ସ୍କୁଲ ଏବଂ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା।

ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଭାବନ, "ଦୃଷ୍ଟି - ଦୃଷ୍ଟିହୀନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଏଆଇ-ଚାଳିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ", ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ସମାଧାନ ଯାହା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଘର ଭିତର ଏବଂ ବାହାର ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ମଡେଲଟି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ଉପଯୋଗ କରେ, ଏହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ କରିଛି ଯେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସାମାଜିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପକରଣ ହୋଇପାରେ।

ଏହି ସଫଳତା ବିଷୟରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରଣବ କୁମାର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ସିଇଓ - ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନା ବ୍ୟବସାୟ, କହିଛନ୍ତି, “ବେଦାନ୍ତରେ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଗତି ଯୁବ ମନକୁ ସୀମା ବାହାରକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ଏକ ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନବସୃଜନ କରିବା ପାଇଁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଲୋକେଶ ଏବଂ ଅମୟଙ୍କ ସଫଳତା ସୃଜନଶୀଳତା, କରୁଣା ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ନବସୃଜନର ଭାବନାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ସେମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା କେବଳ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ଗର୍ବିତ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ସାମାଜିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ।”

ବେଦାନ୍ତ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଡିଏଭି ବେଦାନ୍ତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡିର ପ୍ରଥମ ଇଂରାଜୀ-ମଧ୍ୟମ ସ୍କୁଲ୍, ଯାହା ଗ୍ରାମୀଣ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ବ୍ୟବଧାନ ପୂରଣ କରିବା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷା ଜାଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ସ୍ମାର୍ଟ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ୍ ଏବଂ ଏକ ସ୍ପନ୍ଦନଶୀଳ ଶିକ୍ଷା ପରିବେଶ ସହିତ, ସ୍କୁଲଟି ଆଜି ପ୍ରାୟ ୧, ୪୦୦ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରୁଛି, ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶତକଡ଼ା ୮୦ରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର।
ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ଏହି ସ୍କୁଲଟି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ପାଲଟିଛି, ଯାହା ସାକ୍ଷରତା ସ୍ତରର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ଅବଦାନ ରଖିଛି - ୨୦୦୧ରେ ୩୮.୪% ରୁ ୨୦୧୧ରେ ୫୯.୨୨% କୁ, ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଏକ ପିଢ଼ିକୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ଯୁବ ଉଦ୍ଭାବକଙ୍କ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସଫଳତା କଳାହାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିକାଶ ପ୍ରତି ବେଦାନ୍ତର ଅଟଳ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।

Prabhudatta Moharana

