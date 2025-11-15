Odisha News: ଗୋପାଳ ଜୀୟୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି, ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ସହ ୩ଟି ହୁଣ୍ଡି ବାକ୍ସ ନେଇଗଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ

Odisha News: ପାରାଦୀପ ବୃନ୍ଦାବନ କଲୋନୀରେ ଥିବା ଗୋପାଳ ଜୀୟୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ସହ ୩ଟି ହୁଣ୍ଡି ବାକ୍ସ ଚୋରୀ ହୋଇଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଘଟଣା।
ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବୃନ୍ଦାବନ କଲୋନୀର ଗୋପାଳଜୀୟୁ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ଶିବ,କନକଦୁର୍ଗା ଓ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ରୁ ସୁନା ରୁପା ଓ ଅଳଙ୍କାର ସହ ଦୁର୍ବୁତ ମାନେ ତିନୋଟି ହୁଣ୍ଡି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି।
ସକାଳୁ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ଦେଖି ମନ୍ଦିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ପୋଲିସଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବରପାଇ ପାରାଦୀପ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣା ର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ତିନି ମନ୍ଦିର ର ୭ଟି ରୂପା ମୁକୁଟ ସହ ହାର ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଦାନ କରିଥିବା ସୁନା ରୂପା ଚୋରୀ ହୋଇଥିବା ମନ୍ଦିର ପୂଜକ କହିଛନ୍ତି।ତେବେ ଏନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଙ୍କ ଭାବବେଗ ଉପରେ କୁଠାରଘାତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଗୋପାଳଜୀୟୁ ମନ୍ଦିର ପାରାଦୀପ ର ସର୍ବ ପୂରାତନ ୧୯୬୩ମସିହା ର ମନ୍ଦିର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ମନ୍ଦିର ରୁ ଚୋରୀ ହୋଇଛି ବୋଲି ମନ୍ଦିର କମିଟି ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି।