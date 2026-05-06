Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3206960
Zee OdishaOdisha StateNaveen Patnaik: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ...ହିଞ୍ଜିଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ନିଅନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

Naveen Patnaik: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ...'ହିଞ୍ଜିଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ନିଅନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ'

Naveen Patnaik: ଏହା ସହିତ, ଅପରାଧ ଦେଖିଥିବା ୩ ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ତୁରନ୍ତ ଯତ୍ନ, କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ପୁନର୍ବାସ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ପୀଡିତା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ କାହିଁକି ପ୍ରତିରୋଧକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା ତାହା ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ,ବୋଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 06, 2026, 03:39 PM IST

Trending Photos

Naveen Patnaik: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ...'ହିଞ୍ଜିଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ନିଅନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ'

Naveen Patnaik: ବୁଧବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା (LoP) ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ହିଞ୍ଜିଳି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖରିଦା ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ, ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଏକ "ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯାହା "ଓଡ଼ିଶାର ବିବେକକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି"। ସେ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରସାରିତ ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ତିନି ବର୍ଷର ଝିଅ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କ ସାଥୀର ଭାଇ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏ ଗୃହ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅପରାଧ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତିର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପୀଡିତାଙ୍କ ନାବାଳିକା ଝିଅ, ଯିଏ ଏହି ଘଟଣା ଦେଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମାନସିକ ଆଘାତ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ତାଙ୍କ ଯତ୍ନ, କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ପୁନର୍ବାସ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ନବୀନ।

"ରାଜ୍ୟର ଗୃହ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ, ଅପରାଧ ଦେଖିଥିବା ୩ ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ତୁରନ୍ତ ଯତ୍ନ, କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ପୁନର୍ବାସ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ପୀଡିତା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ କାହିଁକି ପ୍ରତିରୋଧକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା ତାହା ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ,ବୋଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।

Add Zee News as a Preferred Source

ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ପୀଡିତା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିରୋଧକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନକରିବା ଉପରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ରୋକିବା ପାଇଁ ମାଝୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

Also Read: Grah Gochar 2026: ମେ ୧୧ରେ ଗ୍ରହଙ୍କ ମହାଚଳନ, ଏହି ୫ ରାଶି ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି, ସବୁଥିରେ ମିଳିବ ଉନ୍ନତି

Also Read: Odisha Kalabasakhi Alert: ସପ୍ତାହେରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ତାଣ୍ଡବ ରଚିବ କାଳବୈଶାଖି, ଜାରିହେଲା ଡେଞ୍ଜର ଆଲର୍ଟ

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Naveen Patnaik
Naveen Patnaik: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ...'ହିଞ୍ଜିଳି ହତ୍ୟାକା
fire tragedy
Fire Tragedy:ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ୩ ମୃତ
Odisha news
Odisha News: ବିପ୍ଳବୀ ଧରଣୀଧରଙ୍କ ୧୬୨ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ
Westbengal Election
Violence in Bengal: ଅଶାନ୍ତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ: ବଢୁଛି ହିଂସା, ସେନା ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼
thalapathy vijay
Thalapathy Vijay: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ବିଜୟ, କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ମିଶାଇବେ କି ହାତ !