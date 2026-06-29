/Snana Purnima 2026: ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭକ୍ତିର ମହାସମୁଦ୍ର! ସ୍ନାନବେଦିରେ ବିରାଜିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି...

ପୁରୀ: ପବିତ୍ର ସ୍ନାନପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶରେ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ରତ୍ନବେଦିରୁ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ସ୍ନାନବେଦିକୁ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି।
ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରାତିସାରା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଉଜାଗର ରହିଛନ୍ତି। କାହାର ଆଖିରେ ଭକ୍ତିର ଲୁହ ତ ଆଉ କାହାର ଓଠରେ 'ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ'ର ଧ୍ୱନି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏକ ଝଲକ ଦର୍ଶନ ପାଇ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଛନ୍ତି।
ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ୧୦୮ ଗରା ସୁବାସିତ ପବିତ୍ର ଜଳରେ ମହାସ୍ନାନ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଏବଂ ଦୁର୍ଲଭ ହାତୀବେଶ (ଗଜାନନ ବେଶ)ରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ, ସ୍ନାନପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସ୍ନାନବେଦିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷୟ ହେବା ସହ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ।
ସ୍ନାନଯାତ୍ରାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା, ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।