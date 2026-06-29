Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Snana Purnima 2026: ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭକ୍ତିର ମହାସମୁଦ୍ର! ସ୍ନାନବେଦିରେ ବିରାଜିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି...

Snana Purnima 2026: ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭକ୍ତିର ମହାସମୁଦ୍ର! ସ୍ନାନବେଦିରେ ବିରାଜିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି...

ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରାତିସାରା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଉଜାଗର ରହିଛନ୍ତି। କାହାର ଆଖିରେ ଭକ୍ତିର ଲୁହ ତ ଆଉ କାହାର ଓଠରେ 'ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ'ର ଧ୍ୱନି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏକ ଝଲକ ଦର୍ଶନ ପାଇ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 29, 2026, 08:30 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 08:30 AM IST
Snana Purnima 2026: ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭକ୍ତିର ମହାସମୁଦ୍ର! ସ୍ନାନବେଦିରେ ବିରାଜିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଦାମରେ ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ! ଯୁଦ୍ଧ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିବାରୁ ପୁଣି ମହଙ୍ଗା ହେଲା ତେଲ
Crude Oil price21 min ago
2
imd rain alert1 hr ago
3
top 10 news todayJun 28
4
lightning strikeJun 28
5
Odia NewsJun 28