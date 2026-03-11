Odisha News: ପୁରୀରେ ଲଭ୍ ଜିହାଦ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦୁଛି ମାଆ

Odisha News: ପୁରୀରେ ଲଭ୍ ଜିହାଦ। ବାଂଲାଦେଶରେ ନିର୍ଯ୍ୟାତିତ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦୁଛି ମାଆ। ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଝିଅକୁ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଆପଣାଇବାକୁ ଜୋର୍ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ବେଙ୍ଗଲି ବୋଲି କହି ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ଜରିଆରେ ଝିଅକୁ ପ୍ରେମରେ ଫସାଇଥିଲେ। ପରେ ବେଙ୍ଗଲରୁ ତା' ପରେ ବଙ୍ଗଳାଦେଶରେ ନେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ସବୀର ନାମକ ଯୁବକ ଏଭଳି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ପୁରୀରେ ଅଞ୍ଜଳି ପରିଡ଼ା ଏନେଇ ଏସପି ଙ୍କୁ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି । ଗତ ୨୭ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୧ରେ ଝିଅକୁ ୧୬ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଏକ ଏତଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୁଚବିହାରରେ ଝିଅ ଥିବା ନେଇ ଖବର ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ୍ ସହାୟତାରେ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପୋଲିସ୍ ଥାନା ଅଧକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଜଳି। ଝିଅ ସେଠାରୁ ସମୟ ସମୟରେ ଫୋନ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ନିର୍ଯ୍ୟାତିତ ହେଉଥିବା ଖବର ପାଇଛନ୍ତି ମାଆ।
ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଝିଅ ସହ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨, ୨୦୨୬ରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଝିଅକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବେ ଏସପିଙ୍କ ଦ୍ଵାରସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଭଳି ଝିଅକୁ ଆଣିବା ନେଇ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ ସେନେଇ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମାଆ ଅଞ୍ଜଳୀ ପରିଡ଼ା। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନିଆଯାଇଛି। ସ୍ପେସାଲ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ହାଇ କମିଶନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଝିଅକୁ ଟ୍ରେସଆଉଟ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏସପି।