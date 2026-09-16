/Cyclone: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା, ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ହେବା ନେଇ ଏପରି କହିଲେ IMD ଡିଜି

Cyclone: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏବେଠାରୁ କୌଣସି ଆକଳନ କରାଯାଇନାହିଁ ବୋଲି IMD ଡିଜି କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ଆକଳନ ରହିଛି। ତେଣୁ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଆକଳନ ଆଧାରରେ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ନହେବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
IMDର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖ ବେଳକୁ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏହା ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୩ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିପାରେ। ତେବେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି IMD ଡିଜି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
IMD ଡିଜିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ବହୁ ଆଗରୁ କୌଣସି ବାତ୍ୟାର ତୀବ୍ରତା ଓ ଗତିପଥ ନେଇ ଆକଳନ କଲେ ତାହା ସବୁବେଳେ ସଠିକ୍ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଏହାର ଗତିବିଧି ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକଳନ କରାଯିବ।
ବର୍ତ୍ତମାନର IMD ଚେତାବନୀରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮ରୁ ୨୧ ମଧ୍ୟରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ରହିଛି।
ବାତ୍ୟା ଆକଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ IMDର ଦୀର୍ଘ ଅନୁଭବ ଓ ପୂର୍ବାନୁମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ବୋଲି IMD ଡିଜି କହିବା ସହ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ନହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ନଜର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ଲଘୁଚାପ ଉପରେ ରହିଛି।