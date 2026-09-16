Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Cyclone: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା, ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ହେବା ନେଇ ଏପରି କହିଲେ IMD ଡିଜି

Cyclone: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା, ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ହେବା ନେଇ ଏପରି କହିଲେ IMD ଡିଜି

IMDର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖ ବେଳକୁ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏହା ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୩ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 16, 2026, 07:07 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 07:07 PM IST
Cyclone: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା, ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ହେବା ନେଇ ଏପରି କହିଲେ IMD ଡିଜି
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha Govt Rangoli Competition: ପ୍ରଧାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍ସବ...
2
3
4
5