Add Zee Business As A Preferred Source
App

ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ, ଆଳି ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଳକ୍‌ର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ

ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରେ ବନ୍ୟାପାଣିରେ ଫସିଛନ୍ତି ୩ ଶହ ସ୍କୁଲ୍‌ ପିଲା । କୁଳସାହି ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ୍‌ର ୩ ଶହ ପିଲା ଫସି ରହିଛନ୍ତି ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 16, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 03:53 PM IST
ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ, ଆଳି ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଳକ୍‌ର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ
Image Credit: ରାଜ୍ୟର ୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଡ୍‌ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Leave Cancelled: ଭଦ୍ରକରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ୍
2
3
4
5