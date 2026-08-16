କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ରେଙ୍ଗାଲୀ ଡ୍ୟାମ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ୨ୟ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିଛି । ଫଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସମେତ ଶାଖା ନଦୀ ଗୁଡିକ ଫୁଲିବାରେ ଲାଗିଛି । ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ, ଆଳି ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଳକ୍ର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି । ପାଣି ଘେରରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ । ଧୋଇଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅନେକ ଗାଁ ଏବେ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି । ଘାଗରା, ଅଳପୁଆ, ବଲୁରିଆ, ଦାଣ୍ଡିସାହି, ପେଣ୍ଠପାଳ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି । ତରଡିପାଳ, ଅଣ୍ଡରା, କୂଳସାହି ପ୍ରଭୃତି ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଦ୍ଵାରା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରେ ବନ୍ୟାପାଣିରେ ଫସିଛନ୍ତି ୩ ଶହ ସ୍କୁଲ୍ ପିଲା । କୁଳସାହି ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ୍ର ୩ ଶହ ପିଲା ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ପାଣି କୂଳ ଲଙ୍ଘିବାରୁ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ମହାବୀର ବଜାରରେ ପଶିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ପାଣି । ଅଳଭା ଠାରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଟପିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ରାଜ୍ୟର ୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି । ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଜାରି ହୋଇଛି ସତର୍କତା ।