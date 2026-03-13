Odisha News: ଗ୍ୟାସ୍ କଳାବଜାରୀ ରୋକିବାକୁ ପୋଲିସର ବଡ଼ ଆକ୍ସନ, ୫୮ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ

Odisha News: ଗ୍ୟାସ୍ କଳାବଜାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଲିସର ଆକ୍ସନ । ୫୮ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ମହଜୁଦ ରଖି କଳାବଜାରୀ ପାଇଁ ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ ।
Odisha News: ଗ୍ୟାସ୍ କଳାବଜାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଲିସର ଆକ୍ସନ । ୫୮ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ମହଜୁଦ ରଖି କଳାବଜାରୀ ପାଇଁ ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ । ପୁରୀ ସି ବିଚ୍ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ୧୬ଟି ବଡ଼ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର (କମର୍ସିଆଲ ଓ ଡୋମେଷ୍ଟିକ) ଏବଂ ୮ଟି ଛୋଟ ୫ ଲିଟରର ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ବାସେଳିସାହି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ୫ଟି ବଡ଼ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ୨ଟି ୫ ଲିଟର ଛୋଟ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଟାଉନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ୬ଟି ବଡ଼ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ୧୫ଟି ୫ ଲିଟରର ଛୋଟ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରାଯାଇଛି। କୁମ୍ଭାରପଡା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ୫ଟି ବଡ଼ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ୧ଟି ୫ ଲିଟରର ଛୋଟ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରାଯାଇଛି।