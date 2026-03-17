Odisha News: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ, କେନ୍ଦୁଝରରେ ହୋଟେଲ୍ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଭାବିତ

Odisha News: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ହେଟେଲ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ପଡିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ଗ୍ୟାସର ପ୍ରବଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି । କେନ୍ଦୁଝର ସହରରେ ଗ୍ୟାସର ଘୋର ସଙ୍କଟ ଫଳରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଭାବରୁ ହୋଟେଲର ଖାଦ୍ୟ ଥାଳିରୁ ଉଭାନ ହୋଇ ଗଲାଣି ଅନେକ କିସମର ଖାଦ୍ୟ ଓ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟ । ଏଭଳି ଘଟଣା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
କେନ୍ଦୁଝର ସହରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ନମିଳିବାରୁ ଏବେ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ହେଟେଲ ମାନଙ୍କରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା ସବୁ ଏବେ ବନ୍ଦ ପଡିଛି । କିଛି କିଛି ହୋଟେଲ ଏବେ କାଠ ଚୁଲା ରେ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ହେଲେ କାଠ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ମିଳୁନାହିଁ ଫଳରେ ହୋଟେଲ ସବୁ ଏବେ ସିମିତ କିସମର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଗ ଭଳି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ |
ଏପରିକି ଆଉ ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଚଲାଇବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହୋଟେଲ ମାଲିକ। ସେପଟେ, ହେଟେଲକୁ ଖାଇବାକୁ ଆସୁଥିବା ଗରାଖକୁ ମଧ୍ୟ ତାର ମନ ପସନ୍ଦର ଖାଇବା ନ ମିଳିବାରୁ ଯାହା ମିଳୁଛି ତାହା ଖାଇବା କୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ହୋଟେଲ ସଂପୂର୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଏଠାରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ରୋଜଗାର ହରାଇବା ସହ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରାସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି , ନିରାଶ୍ରୟ ଲୋକ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେବେ।