Zee OdishaOdisha StateOSSC ଜାରି କଲା LTR ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ: ୮ ଦିନର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ହସିଲେ ଆଶାୟୀ

OSSC ଜାରି କଲା LTR ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ: ୮ ଦିନର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ହସିଲେ ଆଶାୟୀ

ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ (OSSC) ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଲିଭ୍ ଟ୍ରେନିଂ ରିଜର୍ଭ (LTR) ପଦବୀ ପାଇଁ ସାମୟିକ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 17, 2026, 10:50 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସଂଘର୍ଷ ଓ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶହ ଶହ ଶିକ୍ଷକ ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ (OSSC) ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଲିଭ୍ ଟ୍ରେନିଂ ରିଜର୍ଭ (LTR) ପଦବୀ ପାଇଁ ସାମୟିକ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୀର୍ଘ ୮ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି।

କାହିଁକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ?
ଟିଜିଟି (TGT) ଆର୍ଟସ, ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆଶାୟୀମାନେ ଓଏସଏସସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ, ଜାନୁଆରୀ ୨୨, ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ (Certificate Verification) ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କମିଶନ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କରିବାରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ କରୁଥିଲେ। ପିସିଏମ୍ (PCM) ଓ ସିବିଜେଡ୍ (CBZ) ଭଳି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ଫଳାଫଳ ମାତ୍ର ୧୨ ଦିନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମିଶନଙ୍କ ମନ୍ଥର ଗତିକୁ ନେଇ ଆଶାୟୀମାନେ ପାତରଅନ୍ତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ।

ଏପରି ଥିଲା ପୂରା ଘଟଣାକ୍ରମ:

  •   ୨୦୨୩: ପ୍ରାୟ ୬,୦୦୦ LTR ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା।
  •   ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬: ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଓ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେଲା।
  •   ୮ ଦିନର ଆନ୍ଦୋଳନ: ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ରାଜଧାନୀରେ ଆଶାୟୀଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ ଜାରି ରହିଲା।
  •   ସଫଳତା: ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆର୍ଟସ, ଓଡ଼ିଆ ଓ ହିନ୍ଦୀ ବିଷୟର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି।

ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବା ପରେ ଆଶାୟୀମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେପରି ସମୟାନୁସାରେ ଶେଷ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ କମିଶନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

