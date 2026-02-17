OSSC ଜାରି କଲା LTR ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ: ୮ ଦିନର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ହସିଲେ ଆଶାୟୀ

ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ (OSSC) ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଲିଭ୍ ଟ୍ରେନିଂ ରିଜର୍ଭ (LTR) ପଦବୀ ପାଇଁ ସାମୟିକ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସଂଘର୍ଷ ଓ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶହ ଶହ ଶିକ୍ଷକ ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ (OSSC) ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଲିଭ୍ ଟ୍ରେନିଂ ରିଜର୍ଭ (LTR) ପଦବୀ ପାଇଁ ସାମୟିକ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୀର୍ଘ ୮ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି।
କାହିଁକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ?
ଟିଜିଟି (TGT) ଆର୍ଟସ, ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆଶାୟୀମାନେ ଓଏସଏସସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ, ଜାନୁଆରୀ ୨୨, ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ (Certificate Verification) ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କମିଶନ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କରିବାରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ କରୁଥିଲେ। ପିସିଏମ୍ (PCM) ଓ ସିବିଜେଡ୍ (CBZ) ଭଳି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ଫଳାଫଳ ମାତ୍ର ୧୨ ଦିନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମିଶନଙ୍କ ମନ୍ଥର ଗତିକୁ ନେଇ ଆଶାୟୀମାନେ ପାତରଅନ୍ତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ।
ଏପରି ଥିଲା ପୂରା ଘଟଣାକ୍ରମ:
ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବା ପରେ ଆଶାୟୀମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେପରି ସମୟାନୁସାରେ ଶେଷ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ କମିଶନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।