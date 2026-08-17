Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ଗରଦପୁରରେ ମାଆ ବୁଢ଼ୀ ଜାଗୁଳାଇଙ୍କ ଯାତ୍ରା: ଭକ୍ତି ଓ ଆସ୍ଥାରେ ଉତ୍ସବମୁଖର ହେଲା ଅଞ୍ଚଳ

ଗରଦପୁରରେ ମାଆ ବୁଢ଼ୀ ଜାଗୁଳାଇଙ୍କ ଯାତ୍ରା: ଭକ୍ତି ଓ ଆସ୍ଥାରେ ଉତ୍ସବମୁଖର ହେଲା ଅଞ୍ଚଳ

ମାଆ ବୁଢ଼ୀ ଜାଗୁଳାଇଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ରହିଛି ଅତୁଟ ଆସ୍ଥା। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ପରମ୍ପରା ଚାଲିଆସୁଛି। ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ମନସ୍କାମନା ରଖି ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ମନର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୁଏ ଏବଂ ଜୀବନର ବିପଦ ଓ ରିଷ୍ଟ ଦୂର ହୁଏ ବୋଲି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 17, 2026, 07:53 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 08:13 AM IST
ଗରଦପୁରରେ ମାଆ ବୁଢ଼ୀ ଜାଗୁଳାଇଙ୍କ ଯାତ୍ରା: ଭକ୍ତି ଓ ଆସ୍ଥାରେ ଉତ୍ସବମୁଖର ହେଲା ଅଞ୍ଚଳ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଗରଦପୁରରେ ମାଆ ବୁଢ଼ୀ ଜାଗୁଳାଇଙ୍କ ଯାତ୍ରା: ଭକ୍ତି ଓ ଆସ୍ଥାରେ ଉତ୍ସବମୁଖର ହେଲା ଅଞ୍ଚଳ
2
3
4
5