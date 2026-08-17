/ଗରଦପୁରରେ ମାଆ ବୁଢ଼ୀ ଜାଗୁଳାଇଙ୍କ ଯାତ୍ରା: ଭକ୍ତି ଓ ଆସ୍ଥାରେ ଉତ୍ସବମୁଖର ହେଲା ଅଞ୍ଚଳ

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗରଦପୁର ବ୍ଲକର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମାଆ ବୁଢ଼ୀ ଜାଗୁଳାଇଙ୍କ ପୀଠରେ ଭକ୍ତି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅପୂର୍ବ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ ଅବସରରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ମାଆଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାରମ୍ପରିକ ଗଣପର୍ବ ଭାବେ ପରିଚିତ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଦିନରେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ।
ମାଆ ବୁଢ଼ୀ ଜାଗୁଳାଇଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ରହିଛି ଅତୁଟ ଆସ୍ଥା। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ପରମ୍ପରା ଚାଲିଆସୁଛି। ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ମନସ୍କାମନା ରଖି ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ମନର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୁଏ ଏବଂ ଜୀବନର ବିପଦ ଓ ରିଷ୍ଟ ଦୂର ହୁଏ ବୋଲି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି।
ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼:
ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପବିତ୍ର ପରିବେଶରେ ମାଆ ବୁଢ଼ୀ ଜାଗୁଳାଇଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଭକ୍ତିର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଆଖପାଖର ଅନେକ ଗାଁରୁ ଭକ୍ତମାନେ ମାନସିକ ଧରି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। କେହି ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, କେହି ସନ୍ତାନଙ୍କ ସୁଖ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁନ୍ତି।
ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଲା ମାଆ ବୁଢ଼ୀ ଜାଗୁଳାଇଙ୍କ ଯାତ୍ରା #MaaBudhiJagulaiYatra pic.twitter.com/l4qIemle9j
— ZEE Odisha News (@ZeeOdisha) August 17, 2026
ମନରେ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ‘ମାଆ’ଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜ ଦୁଃଖ, ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଘଣ୍ଟିର ଧ୍ୱନି, ଧୂପର ସୁଗନ୍ଧ ଓ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପୀଠଟି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀର ରୂପ ନେଇଥାଏ।
ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ମାଆଙ୍କ ଆରାଧନା
ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଭକ୍ତମାନେ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ନ୍ତି। ଗାଁଗୁଡ଼ିକରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରାର ଆକର୍ଷଣକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଥାଏ।
ଏହି ପର୍ବ କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଞ୍ଚଳର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକତାର ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତୀକ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗାଁର ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ସହ ନିଜ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି।
ମାଆଙ୍କ ମହିମା ଅପାର, ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅତୁଟ
ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ମାଆ ବୁଢ଼ୀ ଜାଗୁଳାଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତ୍ରୀ। ବିପଦ ସମୟରେ ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ମନରେ ସାହସ ଓ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳେ ବୋଲି ଭକ୍ତମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ନିଜ ମନର କଥା ମାଆଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରି ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି।
ଶ୍ରାବଣର ପବିତ୍ର ମାହୋଲ ମଧ୍ୟରେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅଲଗା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ଜାଗ୍ରତ କରେ। ମାଆଙ୍କ ଚରଣରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଭକ୍ତମାନେ ପରିବାରର ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ନିରୋଗ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି।
ଗରଦପୁରର ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଯାତ୍ରା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ପୁରୁଣା ଆସ୍ଥା, ଭକ୍ତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିଛି। ମାଆଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣରେ ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇଉଠିଛି ପରିବେଶ। ଭକ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା-ମାଆ ବୁଢ଼ୀ ଜାଗୁଳାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ମଙ୍ଗଳରେ ପରିବାରକୁ ଭରିଦିଅନ୍ତୁ।