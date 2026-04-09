Chaiti Parba: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜିଠୁ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ତାରିଣୀ ଙ୍କ ୯୦ ତମ ଚଇତି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସୁନାବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମାଆ। ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ଏହି ପର୍ବ ୭ଦିନ ଯାଏ ଚାଲିବ। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Apr 09, 2026, 05:59 PM IST

Chaiti Parba: ଆଜିଠୁ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମାଆ ତାରିଣୀ ଚଇତି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମାଆ ତାରିଣୀଙ୍କ ଚଇତି ପର୍ବ ଆଜି ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ସକାଳେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ (ମହାସ୍ନାନ) କରାଯାଇଥିଲା, ତା’ପରେ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ମହାନ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ସହିତ ସାଜସଜ୍ଜା କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର (୧୬ ପ୍ରକାରର ନୈବେଦ୍ୟ) ସହିତ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା । ଆଗାମୀ ସାତ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ବେଶରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ । 

ତଥାପି, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ସହିତ ସୁଗମ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ମାଆ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ୧୯୩୭ ମସିହାରୁ ପାଳିତ ଏହି ପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି।

Narmada Behera

