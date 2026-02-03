Advertisement
Odisha News: ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ

Written By  Narmada Behera|Reported By: Ajay Kumar Nath|Last Updated: Feb 03, 2026, 04:44 PM IST

(ସମ୍ବଲପୁର, ଅଜୟ ନାଥ) Odisha News: ସମ୍ବଲପୁର ତବଲା ଗାଁର ଗୁମ୍ଫା ଯାତ୍ରା ବା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ମହୋତ୍ସବ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ରୁ ଆସି ବାବା ଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ବାବା ଙ୍କ ଠାରେ ନିଷ୍ଠା ର ସହ ପୂଜା ଭକ୍ତି କଲେ ସର୍ବ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଶହଶହ ବର୍ଷ ହେବ ତବଲା ଗାଁ ର ଏହି ଗୁମ୍ଫା ରେ ପ୍ରଭୁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ସମୟରେ ଏଇଠି ମେଳା ଲାଗିଥାଏ।

ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅବସରରେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଆସି ଗୁମ୍ଫା ରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ବାବା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥାନ୍ତି। ପାହାଡ଼ ତଳେ ବିରାଟ ମେଳା ଲାଗିଥାଏ। ମାନ୍ୟତା ରହିଛି, ନିଃସନ୍ତାନ ଆସି ବାବାଙ୍କର ଆରାଧନା କଲେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଚାଷୀ ମାନେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ସୁଫଳ ପାଇଥିବା କୁହାଯାଏ।

