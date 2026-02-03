Odisha News: ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ

(ସମ୍ବଲପୁର, ଅଜୟ ନାଥ) Odisha News: ସମ୍ବଲପୁର ତବଲା ଗାଁର ଗୁମ୍ଫା ଯାତ୍ରା ବା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ମହୋତ୍ସବ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି।
ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅବସରରେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଆସି ଗୁମ୍ଫା ରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ବାବା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥାନ୍ତି। ପାହାଡ଼ ତଳେ ବିରାଟ ମେଳା ଲାଗିଥାଏ। ମାନ୍ୟତା ରହିଛି, ନିଃସନ୍ତାନ ଆସି ବାବାଙ୍କର ଆରାଧନା କଲେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଚାଷୀ ମାନେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ସୁଫଳ ପାଇଥିବା କୁହାଯାଏ।