Zee OdishaOdisha StateKhandagiri Jatra: ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା, ଲାଗିଲାଣି ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ଭିଡ଼

Khandagiri Jatra: ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା, ଲାଗିଲାଣି ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ଭିଡ଼

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା। ମେଳା ପୂର୍ବରୁ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି। ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ବୁଡ ପକାଇ ଖଣ୍ଡିଗିରିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ରବିବାର ଜାଗମରା ଗାଁରୁ କଳସ ଯାତ୍ରା ବାହାରି ମା ବାରଭୂଜା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ଘଣ୍ଟ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 25, 2026, 08:21 AM IST

Khandagiri Jatra: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା। ମେଳା ପୂର୍ବରୁ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି। ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ବୁଡ ପକାଇ ଖଣ୍ଡିଗିରିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ରବିବାର ଜାଗମରା ଗାଁରୁ କଳସ ଯାତ୍ରା ବାହାରି ମା ବାରଭୂଜା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ଘଣ୍ଟଘଣ୍ଟା, ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେବ ଖଣ୍ଡଗିରି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନନ୍ତକେଶରୀ ଦେବ ଠାକୁର ମେଳା ସ୍ଥାନକୁ ବିରାଜିବେ।

ସେପଟେ ଏହି ମେଳାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଦେଶର କୋଣଅନୁକୋଣରୁ ବହୁ ସାଧୁସନ୍ଥ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଓ ହିମାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିବା ସାଧୁମାନେ ବିଶ୍ଵ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଏହି ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନଙ୍କ ରହଣୀ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁନିସିପାଲିଟି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ହୋମଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ସାଧୁମାନେ ନିଜ ନିଜର ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ସାଧୁସନ୍ଥ କୋଣାର୍କ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ରବିବାର ଖଣ୍ଡଗିରିକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ସବୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆସିବା ପରେ ଦିନ ବେଳା ଜାଗମରା ଗାଁ ରୁ ମା ବାରଭୂଜା ମନ୍ଦିର ଯାଏ କଳସ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଘଣ୍ଟଘଣ୍ଟା, ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେବ ଖଣ୍ଡଗିରି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନନ୍ତକେଶରୀ ଦେବ ଠାକୁର ମେଳା ସ୍ଥାନକୁ ବିରାଜିବେ। 

ଚଳିତ ମେଳା ରେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ମାଇକ ଯୋଗେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ବଦଳରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଓ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ୪ ବେଦ ପାଠ କରିବେ । ତେବେ ଏହି ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। 

ସେପଟେ ଆଜି ମାଘ ସପ୍ତମୀ ପାଇଁ କୋଣାର୍କରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବୁଡ ପକାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଭୋର ୪ଟା ୫୧ ମିନିଟରୁ ୫ଟା ୧ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ ପକାଇବାର ଶୁଭ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟର ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପବିତ୍ର ବୁଡ଼ ପକାଇ ଧର୍ମୀୟ ସ୍ନାନ କରି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ ପକାଇଛନ୍ତି। ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପରିସରରେ ଚାଧବଲ୍ଲଭ ମଠର ମାତୃମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୧୦୮ ଆଳତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ନାନ ପର୍ବତ୍ର ଜଳ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପକାଯାଇଥିଲା । 

