Maha Bishuba Sankranti 2026: ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି

Maha Bishuba Sankranti 2026: ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀ। ଏହି ଅବସରରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ହନୁମାନଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିତିକ୍ରାନ୍ତି ବିଧି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ସାହି ଆଖଡା ମାନଙ୍କରେ ମହାବିରଙ୍କ ନିକଟରେ ପଣା ଓ ଛତୁଆ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି କରାଯିବା ସହ ନୂତନ କୁସ୍ତିବିତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବରେ କୁସ୍ତିଶିକ୍ଷାର ଅୟମାରମ୍ଭ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି।
Trending Photos
କୁସ୍ତି କସରତରେ କମ୍ପି ଉଠୁଛି ବଡଦାଣ୍ଡ। ପହିଲିମାନ ମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ। କିଏ ବାଡି ଖେଳ ଦେଖାଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ନିଜାମ ଖେଳ ତ ଆଉ କିଏ ଖଣ୍ଡା ଚାଳନା। ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ସାହିର ଭଗବତୀ କୋଟ୍ ଆଖଡା ପକ୍ଷରୁ ପହିଲିମାନ ମାନଙ୍କ ଏହି କୁସ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି।
ପବିତ୍ର ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ମହାବିର ଜୟନ୍ତୀ ଠାରୁ ପ୍ରତି ଜାଗା ଆଖଡାରେ କୁସ୍ତିଶିକ୍ଷାର ଅୟମାରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ କୁସ୍ତି ସାମଗ୍ରୀ, କାଛା ପୁଜା କରାଯାଏ। ମହାବିରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୁଧ, ସର, ଛେନା, ମିଶିରି ଓ ଫଳମୂଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଣା ଓ ଛତୁଆ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି କରିବା ସହ କୁସ୍ତିଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ।
ନୂତନ କୁସ୍ତିବିତ ମାନେ ମଧ୍ଯ ଏହି ପବିତ୍ର ମହାବିର ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ କୁସ୍ତିବିଦ୍ଯାରେ ନାମ ପଞ୍ଜିକରଣ କରି ତାଲିମ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାରରେ ହନୁମାନଙ୍କ ଉପାସନା କାହିଁ କେଉଁ ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ହୋଇଆସୁଥିବା ଗବେଷକ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ପୁର୍ବ ଦ୍ୱାରରେ ଫତେ ହନୁମାନ ପୁଜା ପାଉଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମରେ ବିକ୍ରମ ହନୁମାନ, ଉତ୍ତରରେ ତପସ୍ୱୀ ହନୁମାନ ଓ ଦକ୍ଷିଣରେ ବାରଭାଇ ହନୁମାନ ଉପାସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ବାମପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୁଜା ପାଉଛନ୍ତି କାନପତା ହନୁମାନ।
ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେବାୟତ ମାନେ ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଯାଗା ଆଖଡା କରି କୁସ୍ତିଶିକ୍ଷା ନେଉଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ନାଗାମୁର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ଗୁରୁଭାବେ ପୁଜା କରିଆସୁଥିଲେ। ଆଜି ବି ଏହି ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାବିର ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ନାଗା ବେଶରେ ପୁଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ଯ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିତିକ୍ରାନ୍ତି ବିଧି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି।ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ହନୁମାନଙ୍କ ଉପାସନା ଚାଲିଛି। ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶିର୍ବାଦ ନେଉଛନ୍ତି।