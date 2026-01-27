Advertisement
ଚଣ୍ଡିଖୋଲ-ପାରାଦୀପକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୫(କ)ର ନିର୍ମାଣ ୨୦୧୨ ମସିହାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ୭୬ କିଲୋମିଟର ୬ଶହ ମିଟର ରାସ୍ତାର ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ୯ ଶହ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଥିଲା। ରାସ୍ତାର ସ୍ଥାୟିତ୍ଵ ଅବଧି ନିର୍ମାଣ ଦିନଠାରୁ ୩୦ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ରଖାଯାଇଥିଲା। 

Written By  Priyambada Rana|Reported By: Narayan Behera|Last Updated: Jan 27, 2026, 07:59 PM IST

Odisha News: ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ମହାନଦୀ ପୋଲ। କାଳ ସାଜିଛି ପଣ୍ୟବାହୀ ଟ୍ରକ୍‌ର ବୋଝ। ପାରାଦୀପ ଭୂତମୁଣ୍ଡାଇ ଠାରେ ଥିବା ମହାନଦୀ ପୋଲ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବିପଦ ଶଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ମାତ୍ରାଧିକ ଲୁହାପଥର ବୋଝେଲ ଭାରୀଯାନ ରହଣି ପାଇଁ ପୋଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ପୋଲ ଉପରେ ଭାରିଯାନ ରହଣି ନେଇ କିଛି କଟକଣା ନଥିବା ଓ ପୋଲର ଅଧା ଭାଗ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଓ ବାକି ଅଧା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବାରୁ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଉଛି। ଫଳରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣକୁ ମାତ୍ର ୧୨ ବର୍ଷ ବିତିଥିବା ବେଳେ ୩୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲର ରହିଥିବା ସ୍ଥାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏପରିକି ଭାରିଯାନ ରହୁଥିବା ଭକ୍ତ ପୋଲକୁ ନୋ ପାର୍କିଂ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଦାବି ଉଠିଛି। ଚଣ୍ଡିଖୋଲ-ପାରାଦୀପ କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୫(କ)ର ନିର୍ମାଣ ୨୦୧୨ ମସିହାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ୭୬ କିଲୋମିଟର ୬ଶହ ମିଟର ରାସ୍ତାର ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ୯ ଶହ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଥିଲା। ରାସ୍ତାର ସ୍ଥାୟିତ୍ଵ ଅବଧି ନିର୍ମାଣ ଦିନଠାରୁ ୩୦ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ରଖାଯାଇଥିଲା। 

ଭୂତମୁଣ୍ଡାଇଠାରେ ଥିବା ମହାନଦୀ ଉପରେ ଏକ ସୁଦୀର୍ଘ ପୋଲ ମଧ୍ଯ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେ ପୋଲ ୨୦୧୯ ମସିହାଠାରୁ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। କାରଣ ପୋଲ ଉପରେ ଶତାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାରିଯାନ ରହୁଥିବାରୁ ପୋଲ ଉପରେ କ୍ଷମତାଠାରୁ ଅଧିକ ଚାପ ପଡ଼ୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ହିସାବକୁ ନିଆଯାଏ ତେବେ ପୋଲର ଲମ୍ବା ହେଉଛି ୯୭୦ ମିଟର । ଗୋଟିଏ ଭାରିଯାନ ବା ଟ୍ରକ୍‌ର ଲମ୍ବକୁ ହିସାବକୁ ନିଆଗଲେ ପୋଲ ଉପରେ ଏକା ସଙ୍ଗେ ଶହେରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟ୍ରକ୍ ରହିପାରିବ। ଗୋଟିଏ ଲୁହାପଥର ବୋଝଇ ଟ୍ରକ୍‌ର ହାରାହାରି ଓଜନ ୪୦ରୁ ୪୫ ଟନ୍ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲ ଉପରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଶହେ ଟ୍ରକ୍ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ପାଖାପାଖି ୫ହଜାର ଟନ୍ ଓଜନର ଚାପ ପଡୁଛି।

 ଏପରିକି ରାତିରେ ଟ୍ରକ୍ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲ ଉପରେ ଦୁଇ ଲାଇନ୍‌ରେ ଟ୍ରକ୍ ରହିଲେ ଏହି ଚାପ ହଜାରେ ଟନ୍‌କୁ ଟପି ଯାଉଛି। ଏ ଘଟଣା ସବୁଦିନ ଓ ଲଗାତାର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ହେଉଛି। ପୋଲ ଉପରେ ଭାରିଯାନ ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି କଟକଣା ବି ରହୁନି । କାରଣ ପାରାଦୀପ ଭୂତମୁଣ୍ଡାଇ ପଟରୁ ପୋଲର ଅଧା ଅଂଶ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବେଳେ ଆର ଅଧା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି। ଫଳରେ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ଯରୁ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ପୁଲିସ ଏନେଇ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଉଛି। 

କେବଳ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବା ସମୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପୋଲ ଉପରେ ଦିନ ତମାମ୍ ଓ ଗାଡ଼ି ନଗଡ଼ିବା ଦ୍ବାରା ଲାଗୁଥିବା ଜାମ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ପୋଲ ଉପରେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥା ଶୁଣୁଛି କିଏ। ନା'' ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁଛି ନା ପାରାଦୀପରେ ଥିବା ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଗୁଡ଼ିକ ଏଥିପାଇଁ କିଛି କଟକଣା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଗତ ବର୍ଷ ପୋଲରେ ଲାଗିଥିବା କଂକ୍ରିଟ୍ ବାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ମରାମତି କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପୋଲର ସ୍ଥାୟିତ୍ଵ ୩୦ ବର୍ଷ ଥିବା ବେଳେ ନିର୍ମାଣର ମାତ୍ର ୧୦ ବର୍ଷ ନଯାଉଣୁ ଏହା ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ହେଲାଣି। ଭାରିଯାନ ରହଣି ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। 

ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ପୋଲ ଉପରେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ରହିବା ଫଳରେ ପାରାଦୀପକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକେ ସମସ୍ୟାରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ନାକେଦମ୍ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ପୋଲ ପୂର୍ବରୁ ବା ପରେ ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଛିଡ଼ା କରି ରଖିବା ସହ ପୋଲ ଉପରକୁ ନୋ ପାର୍କିଂ ଜୋନ୍ କରାଯିବାକୁ ଦାବି ଉଠୁଛି। ତେବେ ଭୂତମୁଣ୍ଡାଇ ମହାନଦୀ ପୋଲ ଏବେ ବିପଦ ଶଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବେଳେ ଶହଶହ ଲୁହାପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ ପୋଲ ଉପରେ ଛିଡା ହୋଇ ରହିବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ରେ ଦାବୀ ହେଉଛି।

