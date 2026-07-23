Mahanadi Water Dispute: ୨ ମାସ ଭିତରେ ମହାନଦୀ ବିବାଦର ହେବ ସମାଧାନ!

Mahanadi Water Dispute: ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଶେଷ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ପ୍ୟାନେଲ୍ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟକୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପାରସ୍ପରିକ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ କମିଶନ (CWC) ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ଶୁଣାଣୀ ପରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ୍ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍-ଉଭୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। (CWC) ଏବଂ ଜଳ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ଫର୍ମୁଲା ବାହାରିବାର ଏକ ଦୃଢ଼ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।"
ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍-ର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମହାନଦୀ ନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଥିବା ବିବାଦରେ ଏକ ମୋଡ଼ ଦେଇଛି। ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଘୃଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଅଗଷ୍ଟ ୨୧ ରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପ୍ରୟାସର ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଆଇନ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଏକ ଗଠନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ମାମଲାକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିପାରିବ।