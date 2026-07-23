Add Zee Business As A Preferred Source
App

Mahanadi Water Dispute: ୨ ମାସ ଭିତରେ ମହାନଦୀ ବିବାଦର ହେବ ସମାଧାନ!

Mahanadi Water Dispute: ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 23, 2026, 11:10 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 11:10 PM IST
Mahanadi Water Dispute: ୨ ମାସ ଭିତରେ ମହାନଦୀ ବିବାଦର ହେବ ସମାଧାନ!

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha Vigilance: ବରଗଡ଼ ଉପକୋଷାଗାର ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜେଲ୍‌ଦଣ୍ଡ, ଲାଞ୍ଚ ନେଇ...
Odisha vigilance38 min ago
2
top 10 news today1 hr ago
3
India Vs Zimbabwe 1st T20I2 hrs ago
4
Vaibhav Suryavanshi2 hrs ago
5
Plus two Admission3 hrs ago