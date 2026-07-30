/Odisha Flood News: ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା! ମହାନଦୀର ଉଗ୍ର ରୂପ, ଯୋଗାଯୋଗ ବିଛିନ୍ନ, ଜଳବନ୍ଦୀ ଅନେକ ଗାଁ

Odisha Flood News: ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପଡ଼ିଛି। କାଂଶବାଂଶ ଓ ମହାନଦୀ ସମେତ ଅନେକ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରୁ ଅନେକ ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାଘାଟ, ଚାଷଜମି ଓ ଜନଜୀବନ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୋର ଅଞ୍ଚଳରେ କାଂଶବାଂଶ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଜାମୁଝାଡ଼ି ନିକଟରେ ବିପଦ ସଂକେତ ୭.୫୦ ମିଟର ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସ୍ତର ୭.୭୨ ମିଟରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ନଦୀକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ ନଜର ରଖିଛି।
ସେହିପରି ଆଠଗଡ଼ ଓ ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଲଗାତାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବାଙ୍କୀର ହୁଳୁହୁଳା ପୋଲ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ୫ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ବାଙ୍କୀ ଓ ତିଗିରିଆକୁ ସଡ଼କ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ତିଗିରିଆ-ବଡ଼ବନ୍ଧିଆଣି ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଚଢ଼ିଥିବାରୁ ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ତିଗିରିଆ ଓ ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଏକର ଚାଷଜମି ବନ୍ୟାଜଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଲିପଡ଼ା ଗାଁ ଭିତରକୁ ରଣ ନଦୀର ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିଛି।
ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଦଶପଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିଛି। ଗଣିଆ-ବଡ଼ମୂଳ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଗଣିଆ ବ୍ଲକର ୪ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ ୩୦ଟି ଗାଁ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ସିଲିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାହ୍ୟଜଗତରୁ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ନରସିଂହପୁରରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା' ଭଟ୍ଟାରିକା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନାହିଁ। ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରେ ପ୍ରାୟ ୫ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେବୀ ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କୁ ରତ୍ନଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ସରଘରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ନଦୀକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନରେ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି।