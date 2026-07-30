Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha Flood News: ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା! ମହାନଦୀର ଉଗ୍ର ରୂପ, ଯୋଗାଯୋଗ ବିଛିନ୍ନ, ଜଳବନ୍ଦୀ ଅନେକ ଗାଁ

Odisha Flood News: ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା! ମହାନଦୀର ଉଗ୍ର ରୂପ, ଯୋଗାଯୋଗ ବିଛିନ୍ନ, ଜଳବନ୍ଦୀ ଅନେକ ଗାଁ

ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ନଦୀକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନରେ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 30, 2026, 09:15 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 09:15 AM IST
Odisha Flood News: ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା! ମହାନଦୀର ଉଗ୍ର ରୂପ, ଯୋଗାଯୋଗ ବିଛିନ୍ନ, ଜଳବନ୍ଦୀ ଅନେକ ଗାଁ
Image Credit: Image Source: Social Media X

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price: ଆଜି କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା ତେଲ ଦର...
Petrol Diesel price47 min ago
2
Assam Flood 20261 hr ago
3
Commonwealth Games 20261 hr ago
4
weather report2 hrs ago
5
Odisha newsJul 29