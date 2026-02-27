Mahanadi Tribunal Visit: ସମ୍ବଲପୁରରେ ମହାନଦୀ ବିବାଦର ସମୀକ୍ଷା କରିଛି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଟିମ୍

ବୁର୍ଲାରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ହୀରାକୁଦ ସ୍ପିଲୱେ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକ ପରେ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ପତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, 'ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ବାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ।
Mahanadi Tribunal Visit: ସମ୍ବଲପୁରରେ ମହାନଦୀ ବିବାଦର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଟିମ୍ । ବୁର୍ଲାରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ହୀରାକୁଦ ସ୍ପିଲୱେ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକ ପରେ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ପତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, 'ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ବାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ।
ସରକାର ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛନ୍ତି,ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ପିତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଗତକାଲି ଠାରୁ ସମ୍ବଲପୁର ରେ ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବୈଠକରେ ଜଷ୍ଟିସ ବେଲା ଏମ ତ୍ରିବେଦୀ, ଜଷ୍ଟିସ ଡକ୍ଟର ରବି ରଞ୍ଜନ, ଜଷ୍ଟିସ ଇନ୍ଦରମିତ କୌର କୋଛର, ଏଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ପିତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଓଡିଶା, ବିବେକ ଶର୍ମା,ଏଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ, ଛତିଶଗଡ, ଶ୍ରୀମତୀ ଶୁଭା ଶର୍ମା ଓ ରାଜେଶ ସୁକୁମାର ଟପ୍ପୋ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥର ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନରେ ସୁଫଳ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।