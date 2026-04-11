ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ, ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି

Zee OdishaOdisha Stateମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ, ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Apr 11, 2026, 03:33 PM IST

Mahanadi Water Dispute: ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଡ୍‌ଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ୍ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ । କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ରିପୋର୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ମହାନଦୀ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା-ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିଛି ଏବଂ ୨ ରାଜ୍ୟର ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ ପାଖାପାଖି ୧୩ଟି ବୈଠକ କରି ସାରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଓ ସଚିବସ୍ତରୀୟ ମିଟିଂରେ ଅନେକ ବିବାଦୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସହମତି ହୋଇଛି । ଆପୋଷ ମିଳାମିଶା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି  । କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ୨ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଗତି ହୋଇଛି ଏବଂ ତାହାର ସମାଧାନ ଖୁବଶୀଘ୍ର ହେବ ।

Also Read- PF Withdrawal New Rules: ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବଦଳିଲା ପିଏଫ୍ ଉଠାଣ ନିୟମ!

Also Read- 8th Pay Commission: DA ବୃଦ୍ଧିରେ ବାଧା ଦେବ କି ଯୁଦ୍ଧ? କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ? ଜାଣନ୍ତୁ...

Soubhagya Ranjan Mishra

Debrigarh News
Debrigarh News: ଡେବ୍ରିଗଡରେ ବଢିଲା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସଂଖ୍ୟା
Weekly Special Horoscope
Weekly Special Horoscope: ଏପ୍ରିଲର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ, କେମିତି ରହିବ ୧୨ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ,ପଢନ୍ତୁ
Gold rate today
Gold Rate Today: ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଝଟକା! ପୁଣି ବଢିଲା ସୁନା ରେଟ୍
Odisha news
Odisha News:ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭୁବନେଶ୍ବର! ଧରାପଡିଲା ଆତଙ୍କୀ
Mahanadi Water Dispute
Mahanadi Water Dispute: ବଢିଲା ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଅବଧି,ବିବାଦର ସମାଧାନ କେବେ ?