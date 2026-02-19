ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ: ଛତିଶଗଡ଼ ସହ ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା, ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତତ୍ପର

Mahanadi Water Dispute: ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତର ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନରେଖା ମହାନଦୀର ଜଳ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଏବେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତର ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି।
ଆଲୋଚନାରେ ସକାରାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ
ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ତିନିଥର ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଏବଂ ୧୧ ଥର ଯୁଗ୍ମ ବୈଷୟିକ କମିଟିର ବୈଠକ ବସିସାରିଛି। ଯଦିଓ ଏହି ମାମଲା ଏବେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ରେ ବିଚାରଧୀନ ଅଛି, ତଥାପି ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି।
ସମାଧାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଷୟିକ କମିଟି
ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଷୟିକ କମିଟି (Technical Committee) ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ଏହି ବିବାଦକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ସମାଧାନ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ୨୦୨୪ ମସିହାରୁ ଏହି ଅଚଳାବସ୍ଥା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ଚାଷ ଓ ପାଣି ପରିମାଣ ଉପରେ କ’ଣ ହେବ ପ୍ରଭାବ?
ଜଳ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଷୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦାଲତରେ ଥିବାରୁ (Sub-judice), ଆସନ୍ତା ୨୦୨୫-୨୬ ରବି ଋତୁରେ ଚାଷ ଉପରେ ଏହାର କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ସେ ନେଇ ଏବେଠାରୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।
"ମହାନଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନରେଖା। ଆମ ରାଜ୍ୟର ଜଳ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଏବଂ ଏ ଦିଗରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି," ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି।