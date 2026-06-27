Mahanadi Water Disputes: ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ମାମଲା,ଆଜି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ହେବ ଶୁଣାଣି

Mahanadi Water Disputes:ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଜଳ ବଣ୍ଟନ ବିବାଦ ଉପରେ ଆଜି ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣାଣି କରିବେ। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ,ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଆଇନଗତ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନାର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମହାନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ଏକ ସହମତିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ବାକି ଥିବା ବିବାଦୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗ (CWC)ର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଜଳ ବଣ୍ଟନ ବିବାଦର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା।ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଜଳ ବଣ୍ଟନ ବିବାଦ ଉପରେ ଆଜି ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣାଣି କରିବେ। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ,ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଆଇନଗତ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନାର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଜଳ ବଣ୍ଟନ ବିବାଦର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା।