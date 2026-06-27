Add Zee Business As A Preferred Source
App

Mahanadi Water Disputes: ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ମାମଲା,ଆଜି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ହେବ ଶୁଣାଣି

Mahanadi Water Disputes:ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଜଳ ବଣ୍ଟନ ବିବାଦ ଉପରେ ଆଜି ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣାଣି କରିବେ। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ,ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଆଇନଗତ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନାର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 27, 2026, 12:24 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 12:24 PM IST
Mahanadi Water Disputes: ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ମାମଲା,ଆଜି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ହେବ ଶୁଣାଣି

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Earthquake:ପାକିସ୍ତାନରେ ଭୂମିକମ୍ପ,ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲ୍‌ରେ ଭୂକମ୍ପ ତୀବ୍ରତା ୫.୪ ରେକର୍ଡ
earthquake1 hr ago
2
PM Modi3 hrs ago
3
petrol diesel price today3 hrs ago
4
top 10 news today2:46 AM IST
5
top 10 news todayJun 26