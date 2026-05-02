Mahanadi Water Dispute: ମହାନଦୀରେ ଋତୁକାଳୀନ ପ୍ରବାହ ତଥ୍ୟ ନେଇ ଚିନ୍ତାପ୍ରକଟ, ୩୦ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି

Mahanadi Water Dispute: ଓଡ଼ିଶା ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ଏପରି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରେ, ବିଶେଷକରି ଦୁର୍ବଳ, ଅଣ-ମୌସୁମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଖରା ମାସରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ପ୍ରବାହ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଂଶରେ ନଦୀ ସ୍ଥିତିକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, ମହାନଦୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଜଳସ୍ତର ଅତ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
Mahanadi Water Dispute: ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ମହାନଦୀର ଜଳ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ମୌସୁମୀ ଏବଂ ଅଣ-ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ନଦୀ ପ୍ରବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ, ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ କୁ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରି ଜଳ ପ୍ରବାହରେ ଋତୁକାଳୀନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା ମାସର ୩୦ ତାରିଖରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ସତର୍କ ଆଶାବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଏହି ବିବାଦ, ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାରା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଉପରମୁଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ - ବନ୍ଧ ଏବଂ ବ୍ୟାରେଜ୍ ସମେତ - ନଦୀର ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରବାହକୁ ତଳମୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ଏପରି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରେ, ବିଶେଷକରି ଦୁର୍ବଳ, ଅଣ-ମୌସୁମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଖରା ମାସରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ପ୍ରବାହ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଂଶରେ ନଦୀ ସ୍ଥିତିକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, ମହାନଦୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଜଳସ୍ତର ଅତ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ଏହି ମାମଲା ନ୍ୟାୟିକ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ବେଳେ, ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରିଆସୁଛି। ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି; ତଥାପି, ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିନାହିଁ। ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶୁଣାଣି ସତ୍ତ୍ୱେ, ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିନାହିଁ। ମାମଲାର ଫଳାଫଳ ଜଳ ବଣ୍ଟନ, ଜଳସେଚନ ଏବଂ ଅବବାହିକାରେ ପରିବେଶଗତ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
