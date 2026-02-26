Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3123795
Zee OdishaOdisha Stateଓଡ଼ିଶାରେ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଟିମ୍: ମହାନଦୀ ଅବବାହିକା ବୁଲି ସ୍ଥିତି ପରଖିବେ ସଦସ୍ୟ

ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଟିମ୍: ମହାନଦୀ ଅବବାହିକା ବୁଲି ସ୍ଥିତି ପରଖିବେ ସଦସ୍ୟ

Mahanadi Water Disputes Tribunal: ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ (MWDT) ର ଏକ ୧୧ ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 26, 2026, 10:07 PM IST

Trending Photos

Mahanadi Water Disputes Tribunal
Mahanadi Water Disputes Tribunal

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ (MWDT) ର ଏକ ୧୧ ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ଏହି ଟିମ୍ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରି ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ।

ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅନୁଧ୍ୟାନ
ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଜଷ୍ଟିସ୍ ବେଲା ଏମ୍. ତ୍ରିବେଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଦଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାସ୍ଥିତ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳକୁ 'ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି'ର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଗସ୍ତ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ବିଶେଷଜ୍ଞ
ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହି ଗସ୍ତ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ସମୟରେ ଟିମ୍:

Add Zee News as a Preferred Source
  •   ମହାନଦୀର ଜଳପ୍ରବାହ ସମ୍ପର୍କିତ ବୈଷୟିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ।
  •   ନଦୀ କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ପରିବେଶ ଏବଂ ସେଠାକାର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ପରଖିବେ।
  •   ଛତିଶଗଡ଼ରେ ନିର୍ମିତ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରଭାବକୁ ଆକଳନ କରିବେ।

ବଢ଼ିପାରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଅବଧି
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସହମତି ନହେବାରୁ ୨୦୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏହି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ୧୩ ତାରିଖରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାବେଳେ, ଶୁଣାଣି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏହାର ଅବଧି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Mahanadi Water Disputes Tribunal
ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଟିମ୍: ମହାନଦୀ ଅବବାହିକା ବୁଲି ସ୍ଥିତି ପରଖିବେ ସଦସ୍ୟ
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ଦିନତମାମର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Odisha news
ପୋଲିସ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ୫୪ତମ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବନ୍ଧୁକ ଚାଳନା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଉଦଘାଟିତ
Jagannath Temple
ଜାମସେଦପୁରରେ ହେବ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଭୂମିପୂଜା କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
Operation Cyber Kabach
ଅପରେସନ ସାଇବର କବଚ: ୧୩୯୭୬ଟି ବେନାମୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ, ୨୫୫ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ