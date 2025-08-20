Odisha News: ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମହେଶପୁର ସରପଞ୍ଚ ବୁନା ବାବୁ;ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି?

Odisha News: ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବାଜୁଛି ବାଜା ଆଉ ରୋଷଣୀ,ଶହ ଶହ ପଞ୍ଚାୟତବାସି ଶୋଭା ଯାତ୍ରାରେ ପାଛୋଟି ନେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତର ସୁନା ପୁଅ କୁ। ନିପଟ ମଫସଲ ଗାଁ ବା ପଲ୍ଲୀରୁ ଯାଇ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତର ନାଁକୁ ଇତିହାସର ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଯୁବ ସରପଞ୍ଚ। ସେଇଥି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜଳ ଶକ୍ତି ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୭୯ ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଐତିହାସିକ ଲାଲ କିଲ୍ଲା ପରିସରରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଦିତ କରାଯାଇଛି ।
ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ନବ ଗଠିତ ମହେଶପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଯୁବ ସରପଞ୍ଚ ବରେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଓରଫ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦରର ବୁନା ବାବୁ, ନିଷ୍ଠା ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଆଧାର କରି ଚଳିତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ନୂଆଁ କରି ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ମହେଶପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ବାସୀଙ୍କୁ ନେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶପଥ ଥିଲା। ଯାହା ଆଜି ସେ ସତ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହୋଇ ପାଇଥିଲେ।
ବିଶେଷ କରି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତିଟି ଘରେ ସ୍ଵଚ୍ଚ,ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବରେ ୭୯ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ବରେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କୁହନ୍ତି ଏ ସମ୍ମାନ କେବଳ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ,ଏହା ସମଗ୍ର ମହେଶପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବାସୀ ଓ ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ତଥା ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କର,ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ପାଇଁ ଆଜି ଏତେ ସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ବମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା।
ଏହି ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ ଜନ ସେବା ଅଧିକ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ଏଥର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦେଶର ଏକ ନମ୍ବର ପଞ୍ଚାୟତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏତଦବ୍ୟତୀତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ,ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ, ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ସର୍ବ ପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।