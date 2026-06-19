Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Breaking News: ରାତି ଅନ୍ଧାରରେ ରକ୍ତାକ୍ତ କାଣ୍ଡ, କେନ୍ଦୁଝରରେ ଅଲେଖ ମହିମା ବାବାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା

Breaking News: ରାତି ଅନ୍ଧାରରେ ରକ୍ତାକ୍ତ କାଣ୍ଡ, କେନ୍ଦୁଝରରେ ଅଲେଖ ମହିମା ବାବାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମହିମା ଅଲେଖ ବାବାଙ୍କୁ ପଥରରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ସକାଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବାବାଙ୍କ ରକ୍ତାକ୍ତ ମୃତଦେହ ଦେଖି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 19, 2026, 08:11 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 08:11 AM IST
Breaking News: ରାତି ଅନ୍ଧାରରେ ରକ୍ତାକ୍ତ କାଣ୍ଡ, କେନ୍ଦୁଝରରେ ଅଲେଖ ମହିମା ବାବାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୌପ୍ରଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଘୁଞ୍ଚିଲା ଆରଆଇ
top 10 news today8 min ago
2
Telegram18 min ago
3
president odisha visit1 hr ago
4
odisha weather1 hr ago
5
FIFA 2026Jun 18