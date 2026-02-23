ପିପିଲି ସିଫା ନିକଟରେ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ

Advertisement
Zee OdishaOdisha Stateପିପିଲି ସିଫା ନିକଟରେ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ

ହତ୍ୟାର ୨୦ ଦିନ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଛବିନ କାଣ୍ଡିକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ରାମଚଣ୍ଡୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗହୀର ମଝିରେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିବା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାବୁ ହୋଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ୨ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିସାରିଛି ପୋଲିସ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Feb 23, 2026, 06:05 PM IST

Crime News: ପିପିଲି ସିଫା ନିକଟରେ ଜଣେ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପୋଲିସ୍  । ହତ୍ୟାର ୨୦ ଦିନ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଛବିନ କାଣ୍ଡିକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ରାମଚଣ୍ଡୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗହୀର ମଝିରେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିବା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାବୁ ହୋଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ୨ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିସାରିଛି ପୋଲିସ ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ନର ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ସିଫା ନିକଟ ରାସ୍ତା କଡରେ ମିଳିଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରକ୍ତର ଛିଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଶୀଘ୍ର ଧରିବା ପାଇଁ ମୀରା ପରିଡାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ କିନ୍ନର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଧାରଣା ଦେବା କାରଣରୁ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳରେ ବାଧା ଉପୁଜିଥିଲା । ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜାଳି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ କିଛି କିନ୍ନର । ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଶୀଘ୍ର ଧରିବା ଏବଂ ତଦନ୍ତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ନରଙ୍କ ନିକଟରୁ ସହଯୋଗ ଲୋଡିଥିଲା ।

