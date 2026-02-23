ପିପିଲି ସିଫା ନିକଟରେ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ

ହତ୍ୟାର ୨୦ ଦିନ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଛବିନ କାଣ୍ଡିକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ରାମଚଣ୍ଡୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗହୀର ମଝିରେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିବା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାବୁ ହୋଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ୨ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିସାରିଛି ପୋଲିସ ।
Crime News: ପିପିଲି ସିଫା ନିକଟରେ ଜଣେ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପୋଲିସ୍ । ହତ୍ୟାର ୨୦ ଦିନ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଛବିନ କାଣ୍ଡିକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ରାମଚଣ୍ଡୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗହୀର ମଝିରେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିବା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାବୁ ହୋଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ୨ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିସାରିଛି ପୋଲିସ ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ନର ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ସିଫା ନିକଟ ରାସ୍ତା କଡରେ ମିଳିଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରକ୍ତର ଛିଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଶୀଘ୍ର ଧରିବା ପାଇଁ ମୀରା ପରିଡାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ କିନ୍ନର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଧାରଣା ଦେବା କାରଣରୁ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳରେ ବାଧା ଉପୁଜିଥିଲା । ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜାଳି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ କିଛି କିନ୍ନର । ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଶୀଘ୍ର ଧରିବା ଏବଂ ତଦନ୍ତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ନରଙ୍କ ନିକଟରୁ ସହଯୋଗ ଲୋଡିଥିଲା ।
