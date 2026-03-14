Odisha News: ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ

Odisha News: ପୁରୀ ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଫିସ୍ ରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡିଥିଲେ। ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Mar 14, 2026, 11:11 AM IST

ALSO READ: 8th Pay Commission: ଅଷ୍ଟମ ବେତନରେ କାହାକୁ ମିଳିବ କେତେ ଦରମା, ପେନସନ୍ ଓ ବକେୟା ପାଉଣା!ଜାଣନ୍ତୁ

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୨ଟା ୨୦ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ପୁରୀ ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଖବର ମିଳିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ନିଆଁ ଲିଭିବା ପରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଧୂଆଁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଧୂଆଁ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବ୍ରୀଦିଂ ଆପରେଟସ ଓ ସ୍ମୋକ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟର ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଧୂଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ଏକ ବଡ଼ଧରଣର ବିପଦ ଟଳି ଯାଇଛି।

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Airport
Airport: ଏହି ବଡ଼ କାରଣ ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କଲା ଆମେରିକା
petrol diesel price today
Petrol Diesel Price Today: ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଖୁସି ଖବର!ରାଜ୍ୟରେ କମିଲା ତେଲ
top 10 news today
Top 10 News Today: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଭଡ଼ା ବଢାଇଲା ଇଣ୍ଡିଗୋ, ଆଜିଠୁ ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ,ଓଡ
Odisha Weather report
Odisha Weather Report: ରାଜ୍ୟରେ ଉପର ମୁହାଁ ପାରଦ,ଜଳୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡି଼ଶା,ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହି
Indigo Big Decision
ମହଙ୍ଗା ହେବ ବିମାନଯାତ୍ରା, ଇଣ୍ଡିଗୋର ବଡ ଘୋଷଣା