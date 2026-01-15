ଆସ୍କା ପୋଲିସର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ୩୪ ଗିରଫ୍

Aska Police overnight operation: ଆସ୍କା ପୋଲିସ ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଢାଉ କରି ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ୩୪ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅପରେସନରେ ପୋଲିସ ଏକ ମିଳିତ ଚଢାଉ କରି 7mm ମାଉଜର ପିସ୍ତଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
Trending Photos
Aska Police overnight operation: ଆସ୍କା ପୋଲିସ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଢାଉ କରି ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ୩୪ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅପରେସନରେ ପୋଲିସ ଏକ ମିଳିତ ଚଢାଉ କରି 7mm ମାଉଜର ପିସ୍ତଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ଅପରେସନରେ ବେଆଇନ ମଦ ଉତ୍ପାଦନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜୁଆ ଆଡ୍ଡାରୁ ୨୭ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆସ୍କା ଏସଡିପିଓ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଜେନା ଏବଂ ଆଇଆଇସି କୁଳମଣି ସେଠୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଅପରେସେନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ କଳାଷଣ୍ଢପୁରର ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀ ସେତୁ ନିକଟରେ ଏକ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୁଇଟି 7mm ମାଉଜର ପିସ୍ତଲ ଏବଂ ତିନି ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଜବତ କରିଯାଇଛି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ର କହିଛି ଯେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଅନେକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି।
ପୋଲିସ ଏବେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହିତ କାହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେବା ପଛରେ କ’ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତାହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି।
ଏହି ସମୟରେ ଆସ୍କା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିସିରା ଗ୍ରାମ ଏବଂ ବଡଗଡା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୁଗୁମୁ ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଚଢାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ପୋଲିସ ପ୍ରାୟ ୩,୦୦୦ ଲିଟର ଦୂଷିତ ମଦ (ୱାସ୍) ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଏବଂ ୧୫୦ ଲିଟର ଅବୈଧ ମଦ ଓ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ୟୁରିଆ ଜବତ କରିଛି। ଅବୈଧ ମଦ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡିତ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି।
ଅନ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ପୋଲିସ ଧାରକୋଟ, ପାଟାପୁର, ହିଞ୍ଜିଳି, ବଡ଼ଗଡ଼ା ଏବଂ ଶେରଗଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନରେ ଚାଲିଥିବା ଜୁଆ ଆଡ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା। ମୋଟ ୨୭ ଜଣ ଜୁଆଡିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପୋଲିସ ୮୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ନଗଦ ଜବତ କରିଛି।
ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି ଏସଡିପିଓ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅପେରସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା।