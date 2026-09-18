IAS ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଅଦଳବଦଳ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହାକୁ ମିଳିଲା କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: IAS ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଅଦଳବଦଳ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ ହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ । ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ହେଲେ ସୌଦାମିନୀ ସେଠୀ । ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ହେଲେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ପ୍ରଧାନ ।
ସେହିପରି, ମଧୁମିତା ନାୟକ ହେଲେ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ । ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ହେଲେ ବବିତା ମହାନ୍ତି । ଯୋଜନା ଓ ସମନ୍ବୟ ବିଭାଗର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ହେଲେ ଅନୁଜ କୁମାର ଦାସ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଭାବେ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଛି । ଶୁଭ୍ରା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିବା ସମୟରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ସଚିବ ହୋଇଛନ୍ତି ସଂଘମିତ୍ରା ଶତପଥୀ । ଗୃହ ବିଭାଗ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ହୋଇଛନ୍ତି ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ବେହେରା ।