Written By  Priyambada Rana|Last Updated: May 24, 2026, 07:32 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଇପିଏସ୍ ଏବଂ ଓପିଏସ୍ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ ହୋଇଛି। ୧୧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମିଳିଛି ନୂଆ ଏସ୍‌ପି । ଏ ନେଇ ଶନିବାର ଗୃହ ବିଭାଗ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି।

ନବରଙ୍ଗପୁରର ଏସ୍‌ପି ମଡକର ସନ୍ଦିପ ସମ୍ପଦଙ୍କୁ କ୍ରାଇମ୍‌ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଏସ୍ପି ଭାବେ ବଦଳି ବଦଳି କରାଯାଇଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍‌ପି ଥିବା ପରମାର ସ୍ମିତ ନୟାଗଡ଼ ଏସ୍‌ପି ହୋଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସ୍‌ପି ବିବେକାନନ୍ଦ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଏସ୍‌ଟିଏଫ୍ ଏସ୍‌ପି ପଦକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ବରଗଡ଼ ଏସ୍‌ପି ଥିବା ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସହାୟ ମୀନାଙ୍କୁ ଗଜପତି ଏସ୍‌ପି ଓ ନୟ ୟାଗଡ଼ ଏସ୍‌ପି ଏସ୍ ସୁଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍‌ପି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଶାଲ୍‌ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍‌ପି ରାଜ ପ୍ରସାଦ ରାୟଗଡା଼ ଏସ୍‌ପି ଭାବେ ବଦଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍‌ପି ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସ୍‌ପି ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ଏସ୍‌ପି ଥିବା ରାହୁଲ ଗୋୟଲଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍‌ପି ଦାୟିତ୍ଵ ମିଳିଛି। 

ସେହିପରି କନ୍ଧମାଳ ଏସ୍‌ପି ହରିଶା ବିସିଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍‌ପି ପଦ ମିଳିଛି। ୨୦୨୧ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇପିଏସି ଏସ୍‌ପି କାଶ୍ୟପ ପାର୍ଥ ଜଗଦୀଶ ନବରଙ୍ଗପୁର ଏସ୍‌ପି ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଭଦ୍ରକରେ ଏଏସ୍‌ପି ଥିଲେ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଏଡିସି ଥିବା କୁଲଦୀପ ମୀନା (ଆଇପିଏସ୍-୨୦୨୧ ବ୍ୟାଚ) ବୌଦ୍ଧ ଏସପି ଭାବେ ବଦଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଇପିଏସ୍ ରମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ କନ୍ଧମାଳ ଏସପି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ରାୟଗଡ଼ରେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍‌ପି ଥିଲେ। 

୨୦୨୨ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇପିଏସ୍ ଅନନ୍ୟା ଅଶ୍ୱସ୍ତିଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଏଡିସି ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ କଟକ କମିଶନରେଟ ପୁଲିସରେ ଏସିପି ଥିଲେ। ଏସଟିଏଫ ଏସ୍‌ପି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଶତପଥୀଙ୍କୁ ବରଗଡ଼ ଏସ୍‌ପି ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ରଞ୍ଚ ଏସ୍‌ପି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କୁ ରାଉରକେଲା ଏସ୍‌ପି ଭାବେ ବ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ବର କ୍ରାଇମ ଡିସିପି କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଣ୍ଡଙ୍କୁ ବରଗଡ଼ ଏସପି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଓପିଏସ (ଏସଏଜି) ) କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ସିଗନାଲ ଏସ୍‌ପି ପଦକୁ ବଦଳି ହୋଇଛନ୍ତି। । ପୂର୍ବରୁ ସେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ (ସିଆଇଡି) ଏସ୍‌ପି ଥିଲେ।

Priyambada Rana

