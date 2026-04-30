OAS Reshuffle: OAS ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳ ବଦଳ, ବଦଳିଲେ ୨୯ ଅଧିକାରୀ

Trending Photos
Bhubaneswar News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଏଏସ ସ୍ତରରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳ ବଦଳ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ୨୯ ଓଏଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କର ବଦଳି ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଅନୁଗୋଳ, କଟକ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ବଦଳି ହୋଇଛି।
ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ସସ୍ମିତା ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର କଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ରୁ ବାଲିଆପାଳ ତହସିଲଦାର ଭାବେ, ପ୍ରଣବ ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କୁ ନୂଆପଡ଼ା ତହସିଲଦାରରୁ କଣିହା ତହସିଲଦାରକୁ, ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ଦଣ୍ଡସେନାଙ୍କୁ ନୂଆପଡ଼ା ତହସିଲଦାର, ଶୁଭଙ୍କର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳ କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ କଟକ କାଣ୍ଟାପଡ଼ା ତହସିଲଦାର ଭାବେ, କୁମାରେଶ ସାହୁଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ରୁ କାମାକ୍ଷାନଗର ତହସିଲଦାର ଭାବେ, ଉର୍ମିଳା ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ କଟକ କଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ରୁ ସାଲେପୁର ତହସିଲଦାର ଭାବେ, ସସ୍ମିତା ଶତପଥୀଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜାମ କୋଦଳାରୁ କଟକ ବାଡ଼ମ୍ବା ତହସିଲଦାର ଭାବେ, ଜୟଦରଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ତିହିଡ଼ିରୁ ପୁରୀ ଗୋପ ତହସିଲଦାର ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି।
ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଓଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟମୁକ୍ତ କରାଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜର ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ । ତେବେ ଏହି ତାଲିକାରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ (ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର କିମ୍ବା ଫିଲ୍ଡ ଟ୍ରେନର ଭାବେ) ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମେ ୧୫ ତାରିଖ ପରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟମୁକ୍ତ କରାଯିବ ।