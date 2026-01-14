Odisha News: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗି ହେଲା ମକର ଚାଉଳ

Advertisement
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ। ବାପଘରୁ ଆଣିଥିବା ମକର ଚାଉଳ ଆଜି ପରସା ଯାଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ବିଧି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସକୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀୟୁଙ୍କ ନିକଟରେ କରାଯାଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିତିକ୍ରାନ୍ତି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ସକାଳଧୂପ ପରେ ଭକ୍ତଜନଙ୍କୁ ମକର ବେଶରେ ଦ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 14, 2026, 08:37 PM IST

Odisha News: ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ। ବାପଘରୁ ଆଣିଥିବା ମକର ଚାଉଳ ଆଜି ପରସା ଯାଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ବିଧି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସକୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀୟୁଙ୍କ ନିକଟରେ କରାଯାଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିତିକ୍ରାନ୍ତି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ସକାଳଧୂପ ପରେ ଭକ୍ତଜନଙ୍କୁ ମକର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ।

ଆଜି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଓଡିଆ ନବବର୍ଷ ଭାବେ ମଧ୍ଯ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିତି ପରମ୍ପରାରେ ମଧ୍ଯ ମକର ନିତି ବେଶ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ପବିତ୍ର ମକର ସଂଙ୍କ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମକର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପିତ୍ରାଳୟରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଫେରିଆସିଥାନ୍ତି। ପିତ୍ରାଳୟରୁ ସଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବା ମକର ପ୍ରସାଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗି ହୋଇଛି। ମକର ନିତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ପୁର୍ବକ ଭୋର ତିନିଟାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରଫିଟା ନିତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ମଙ୍ଗଳଆଳତୀ ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ଯ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନଅଟା ମଧ୍ଯରେ ସକାଳ ଧୂପ ଓ ତାପରେ ମଇଲମ, ଯାତ୍ରାଙ୍ଗୀ ମହାସ୍ନାନ ଓ ଘଣ୍ଟଛତା ସର୍ବାଙ୍ଗ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନୂଆଲୁଗା ଲାଗି ହୋଇ ମକରବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଭକ୍ତ।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମକର ନିତିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଣୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୁର୍ବ ଦିନରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥାଏ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ଆଲାମଚଣ୍ଡି ମନ୍ଦିରରୁ ପାଞ୍ଚଟି ମକର ତାଡ ଆସି ଭୋଗମଣ୍ଡପରେ ଅଧିବାସିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଏହି ମକର ତାଡରେ ମକର ଚାଉଳ ଭୋଗ ଲାଗି ହେବାର ବିଧି ରହିଛି। ସେପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆଜିଠାରୁ ଉତ୍ତରାୟଣ ଅର୍ଥାତ ଧନୁରାଶିରୁ ମକରକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବାରୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନିତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଗବେଷକ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ବ୍ଯବସ୍ଥା ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ଯବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରାଯାଇଛି।

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମକର ବେଶ ଦର୍ଶନ କଲେ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହେବାସହ ଭକ୍ତଜନ ପୁଣ୍ଯ ଲଭିଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି।

