Flight Service: ଏହି ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମାଲକାନଗିରି-ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ସେବା

Flight Service: ମାଲକାନଗିରିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩ ତାରିଖରୁ ମାଲକାନଗିରି-ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଜିଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ଏହି ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଏବେ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ନୂତନ ବିମାନ ସେବା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ୯-ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବିମାନ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଟିକଟ୍ ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଯାହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଘରୁ ଆରାମରେ ବସି ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ସିଟ୍ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପରେ ରନୱେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସଫଳତାର ସହିତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି।
ଏହି ବିମାନ ସଂଯୋଗ କେବଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ସାମାଜିକ ସଂଯୋଗ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ ବୋଲ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ଏବଂ ସେବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସେବା ମାଲକାନଗିରିର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନୂଆ ଗତି ଦେବା ନେଇ ଆଶା ବଢ଼ିଛି। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଜଳଭଣ୍ଡାର, ବାଲିମେଳା ଓ ଜିଲାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟ, ହୋଟେଲ ଓ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋଜଗାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।