Add Zee Business As A Preferred Source
App

Flight Service: ଏହି ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମାଲକାନଗିରି-ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ସେବା

Flight Service: ମାଲକାନଗିରିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩ ତାରିଖରୁ ମାଲକାନଗିରି-ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଜିଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 27, 2026, 11:46 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 11:46 AM IST
Flight Service: ଏହି ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମାଲକାନଗିରି-ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ସେବା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Toxic Box Office Collection Day 1: ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ଏତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କଲା ‘ଟକ
2
3
4
5