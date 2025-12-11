Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3037184
Zee OdishaOdisha State

ମାଲକାନଗିରି ବିବାଦ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓଙ୍କ ବୈଠକ

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବୈଠକ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍‌ପି, ADG, DIGଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ବୈଠକରେ ଆଦିବାସୀ ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 11, 2025, 02:33 PM IST

Trending Photos

ମାଲକାନଗିରି ବିବାଦ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓଙ୍କ ବୈଠକ

ମାଲକାନଗିରି: ଏମ୍‌ଭି ୨୬ ଓ ରାଖେଲଗୁଡ଼ା ଗାଁ ବିବାଦକୁ ନେଇ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବୈଠକ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍‌ପି, ADG, DIGଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ବୈଠକରେ ଆଦିବାସୀ ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।

ବୈଠକ ସରିବା ପରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜର ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏନେଇ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବି । ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ,  ରାଖେଲଗୁଡ଼ାର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ମୃତଦେହ ମିଳିବାରୁ ୨ ଗାଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକେ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ତଥାବି ବିବାଦ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି । ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଓ ପୋଡ଼ାଜଳା ସହ ସବୁ ଛାରଖାର୍‌ ହୋଇଛି । ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ ସେବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଡିଜି ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ ଏସ୍‌ପି ଅଫିସ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ।

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- 8th Pay Commission: ୮ ଡିସେମ୍ୱରରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା...

Also Read- Dhanu Sankranti: ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ଆରମ୍ଭ ଖରମାସ, ଜାଣନ୍ତୁ ୨୦୨୬ରେ ବିବାହ ପାଇଁ ଶୁଭ ତାରିଖ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odia News
ମାଲକାନଗିରି ବିବାଦ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓଙ୍କ ବୈଠକ
E-Cigarate
e-cigarate : ସଂସଦରେ ଇ-ସିଗାରେଟ
BSNL Alert
ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ BSNLର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ, ଦିନକୁ ୯ ଟଙ୍କାରେ ୧୦୦ ଜିବି ଡାଟା!
Goa Club Fire
ଗୋଆ ନାଇଟ କ୍ଲବ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା: ଲୁଥେରା ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ, ଅଣାଯାଉଛି ଭାରତ...
Gold rate today
Gold Rate Today: ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ କମିଲା ସୁନା ରେଟ୍;୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ରହିଛି...