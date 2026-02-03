Advertisement
Written By  Narmada Behera|Last Updated: Feb 03, 2026, 03:07 PM IST

Vigilance Raid: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡ଼ିଲେ ମାଲକାନଗିରି ସଦର ମହକୁମା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପରବେଶ୍ ପ୍ରସାଦ୍ ନାୟକ୍। ଏବଂ ଜେଇଇଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଭଞ୍ଜ କିଶୋର ସ୍ବାଇଁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏକ ଇଟା କମ୍ପାନୀକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରିବା ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ମାଡି଼ ବସିଥିଲା। ଏନେଇ କୋରାପୁଟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଜୁନିଅର ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ରେଡ୍‌ ଚାଲିଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହିଛି ।

Narmada Behera

Vigilance Raid:୨୦ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡ଼ିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ
Dalai Lama: ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କୁ ଗ୍ରାମୀ ଆଓ୍ବାର୍ଡ, ଚୀନ୍ ର ପ୍ରତିବାଦ
India-US Trade Deal: ଟାରିଫ୍ କମାଇବା ପାଇଁ ମୋଦୀଙ୍କ ଆଗରେ ଏହି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ!
Crime News: ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି, ପାଣି ଦିଅ କହି ଘରୁ ବୁଲାଇଲେ କଳାକନା
Srimandira: ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଲିସକୁ ଟ୍ରିପଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ