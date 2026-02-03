Vigilance Raid:୨୦ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡ଼ିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ

Vigilance Raid: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡ଼ିଲେ ମାଲକାନଗିରି ସଦର ମହକୁମା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପରବେଶ୍ ପ୍ରସାଦ୍ ନାୟକ୍। ଏବଂ ଜେଇଇଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଭଞ୍ଜ କିଶୋର ସ୍ବାଇଁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି।
Trending Photos
Vigilance Raid: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡ଼ିଲେ ମାଲକାନଗିରି ସଦର ମହକୁମା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପରବେଶ୍ ପ୍ରସାଦ୍ ନାୟକ୍। ଏବଂ ଜେଇଇଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଭଞ୍ଜ କିଶୋର ସ୍ବାଇଁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏକ ଇଟା କମ୍ପାନୀକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରିବା ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ମାଡି଼ ବସିଥିଲା। ଏନେଇ କୋରାପୁଟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଜୁନିଅର ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ରେଡ୍ ଚାଲିଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହିଛି ।
ALSO READ: Budh Shani Yog 2026:ବୁଧ-ଶନିଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ଯୋଗର ସୁପ୍ରଭାବ;ବଦଳିବ ୫ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ,କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ମିଳିବ ଶୁଭଫଳ!
ALSO READ: DA Hike: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପୂର୍ବରୁ DAକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍! ଏତିକି ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା,ଲାଭବାନ୍ ହେବେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ...