ମାଲକାନଗିରି ହିଂସାରେ ୩ କୋଟିରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସୂଚନା

ମାଲକାନଗିରି: ଏମ୍ଭି ୨୬ ଓ ରାଖେଲଗୁଡ଼ା ଦୁଇ ଗାଁ ବିବାଦରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ହିଂସାରେ ୩ କୋଟି ୪୦ ଲକ୍ଷର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋମେଶ ଉପାଧ୍ୟାୟ ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନରେ ଘରକୁ ସାମିଲ୍ କରାଯାଇନି, ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ ଘର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି । କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକରି ଘଟଣା ଆଉ ଘଟିନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ସ୍ବାଭାବିକ ଆଡକୁ ଫେରୁଛି । ଏମ୍ଭି ୨୬ ଗାଁକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଫେରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ ବଣ୍ଟାଯାଉଛି । ବିଦ୍ୟୁତ ଓ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ କାମ ଜୋରଦାର ଚାଲିଥିବା ସୋମେଶ ଉପାଧ୍ୟାୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ମାଲକାନଗିରି ହିଂସାର ରିପୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳା ନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ମାଲକାନଗିରିରେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ବୈଠକ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଥିଲେ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଗତକାଲି ମାଲକାନଗିରିରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟକଣା ଆଉ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଗୁରବାର ରାତି ୧୨ଟାରୁ ଶୁକ୍ରବାର ୧୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଣା ବଢ଼ିଥିଲା । ଡିସେମ୍ୱର ୧୪ରୁ ୧୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ‘ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ’କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି । ଉଭୟ ଆର୍ଡିସି ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏମ୍ଭି-୨୬ରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବୈଠକ କରିଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପି, ADG, DIGଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ବୈଠକରେ ଆଦିବାସୀ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
ବୈଠକ ସରିବା ପରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠଙ୍କ ସହ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜର ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏନେଇ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବି । ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ରାଖେଲଗୁଡ଼ାର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ମୃତଦେହ ମିଳିବାରୁ ୨ ଗାଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକେ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଓ ପୋଡ଼ାଜଳା ସହ ସବୁ ଛାରଖାର୍ ହୋଇଛି । ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଡିଜି ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ।
