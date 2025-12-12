Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3038684
Zee OdishaOdisha State

ମାଲକାନଗିରି ହିଂସାରେ ୩ କୋଟିରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସୂଚନା

ଦୁଇ ଗାଁ ବିବାଦରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ହିଂସାରେ ୩ କୋଟି ୪୦ ଲକ୍ଷର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋମେଶ ଉପାଧ୍ୟାୟ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 12, 2025, 05:31 PM IST

Trending Photos

ମାଲକାନଗିରି ହିଂସାରେ ୩ କୋଟିରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସୂଚନା

ମାଲକାନଗିରି: ଏମ୍‌ଭି ୨୬ ଓ ରାଖେଲଗୁଡ଼ା ଦୁଇ ଗାଁ ବିବାଦରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ହିଂସାରେ ୩ କୋଟି ୪୦ ଲକ୍ଷର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋମେଶ ଉପାଧ୍ୟାୟ ।

ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନରେ ଘରକୁ ସାମିଲ୍ କରାଯାଇନି, ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ ଘର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି । କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକରି ଘଟଣା ଆଉ ଘଟିନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ସ୍ବାଭାବିକ ଆଡକୁ ଫେରୁଛି । ଏମ୍‌ଭି ୨୬ ଗାଁକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଫେରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ ବଣ୍ଟାଯାଉଛି । ବିଦ୍ୟୁତ ଓ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ କାମ ଜୋରଦାର ଚାଲିଥିବା ସୋମେଶ ଉପାଧ୍ୟାୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଅନ୍ୟପଟେ, ମାଲକାନଗିରି ହିଂସାର ରିପୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳା ନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ମାଲକାନଗିରିରେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ବୈଠକ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଥିଲେ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ।

Add Zee News as a Preferred Source

ଗତକାଲି ମାଲକାନଗିରିରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ କଟକଣା ଆଉ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଗୁରବାର ରାତି ୧୨ଟାରୁ ଶୁକ୍ରବାର ୧୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଣା ବଢ଼ିଥିଲା । ଡିସେମ୍ୱର ୧୪ରୁ ୧୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ‘ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ’କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି । ଉଭୟ ଆର୍‌ଡିସି ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏମ୍‌ଭି-୨୬ରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବୈଠକ କରିଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍‌ପି, ADG, DIGଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ବୈଠକରେ ଆଦିବାସୀ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।

ବୈଠକ ସରିବା ପରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠଙ୍କ ସହ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜର ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏନେଇ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବି । ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ରାଖେଲଗୁଡ଼ାର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ମୃତଦେହ ମିଳିବାରୁ ୨ ଗାଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକେ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଓ ପୋଡ଼ାଜଳା ସହ ସବୁ ଛାରଖାର୍‌ ହୋଇଛି । ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଡିଜି ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ ଏସ୍‌ପି ଅଫିସ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ।

Also Read- India's retail inflation rate: ଗତମାସରେ ଦେଶ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ଏତିକି ବଢିଛି

Also Read- Vigilance Raid: ବିଦ୍ୟାଳୟ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ କରି ଜେଲ୍ ଗଲେ ଶିକ୍ଷକ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Vaibhav Suryavanshi record
ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଗିଲଙ୍କ ରେକର୍ଡ, ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସରେ ଭାରତ ପାଇଁ କଲେ...
Bihar politics
Bihar Politics: ୪ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକଙ୍କ ଆସନ ଟଳମଳ ! ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟ ପଠାଇଲେ ନୋଟିସ୍
Indias retail inflation rate
India's retail inflation rate: ଗତମାସରେ ଦେଶ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ଏତିକି ବଢିଛି
Rahul Gandhi
ଲୋକସଭାରେ ଏହି ବିଶେଷ ଦାବି କଲ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ତୁରନ୍ତ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ମୋଦୀ ସରକାର
Teacher Sanjaya Kumar Mallick
Vigilance Raid: ବିଦ୍ୟାଳୟ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ କରି ଜେଲ୍ ଗଲେ ଶିକ୍ଷକ