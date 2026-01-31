Odisha News: ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମଲ୍ଲି ଜେନା ହତ୍ଯା କାଣ୍ଡ ଘଟଣା ,୮ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ୧୦ ବର୍ଷ ଲେଖାଏ କାରାଦଣ୍ଡ

Odisha News: ୮ଜଣ ହତ୍ଯା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଙ୍କୁ ୧୦ ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ କାରାଦଣ୍ଡ । ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ଶାଳଦେଇ ଗାଁ ର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମଲ୍ଲି ଜେନା ହତ୍ଯାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ଚୁଡାନ୍ତ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ହତ୍ଯା ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଦନ ମହନ ସାହୁ , ହରେକୃଷ୍ନ ବୋଇତେଇ ଅମରେଶ ରାଉତ , ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ , ବଳରାମ ବେହେରା , ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବେହେରା , ଭାଗିରଥୀ ପଲ୍ଲେଇ , ଅଞ୍ଜନ ରାଉତ ଏହି ଆଠଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ଯସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ।
Trending Photos
Odisha News: ୮ଜଣ ହତ୍ଯା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଙ୍କୁ ୧୦ ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ କାରାଦଣ୍ଡ । ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ଶାଳଦେଇ ଗାଁ ର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମଲ୍ଲି ଜେନା ହତ୍ଯାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ଚୁଡାନ୍ତ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ହତ୍ଯା ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଦନ ମହନ ସାହୁ , ହରେକୃଷ୍ନ ବୋଇତେଇ ଅମରେଶ ରାଉତ , ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ , ବଳରାମ ବେହେରା , ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବେହେରା , ଭାଗିରଥୀ ପଲ୍ଲେଇ , ଅଞ୍ଜନ ରାଉତ ଏହି ଆଠଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ଯସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ।
ଆନନ୍ଦପୁର ଅତରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୈରା ଜଜ୍ ଏହି ମାମଲାର ରାୟ ସୁଣାଇ ଆଜି ସମସ୍ଥ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଙ୍କୁ ୧୦ ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଜରିମାନା ଅନାଦେୟ ଅତିରିକ୍ତ ୩ମାସ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ମାନ୍ଯବର ଅଦାଲତ । ୨୦୨୩ ମସିହ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ୨୨ ତାରିଖ ରେ ଶାଳଦେଇ ବାଲିଘାଟ କୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ରେ ମଲ୍ଲି ଜେନା ଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ବିଷୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନାରେ ଏତେଲା କରିଥିଲେ ମଲ୍ଲି । କଟକ ବଡ ଡାକ୍ତରଖାନା ଠାରେ ସେହି ମାସ ୨୯ ତାରିଖରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ତାରେ ମଲ୍ଲି ଙ୍କର ମୃତ୍ଯୁ ଘଟିଥିଲା ।