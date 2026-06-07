Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ସ୍ତ୍ରୀ ଫେରିବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ୧୩୨ କେଭି ଟାୱାର ଚଢ଼ିଲେ ଯୁବକ, ୨ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଲା ହାଇ ଡ୍ରାମା

ସ୍ତ୍ରୀ ଫେରିବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ୧୩୨ କେଭି ଟାୱାର ଚଢ଼ିଲେ ଯୁବକ, ୨ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଲା ହାଇ ଡ୍ରାମା

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ବିଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉଲିବୁରୁ ଗାଁରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପାରିବାରିକ କଳହକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜଣେ ଯୁବକ ୧୩୨ କେ.ଭି.

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 07, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 01:55 PM IST
ସ୍ତ୍ରୀ ଫେରିବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ୧୩୨ କେଭି ଟାୱାର ଚଢ଼ିଲେ ଯୁବକ, ୨ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଲା ହାଇ ଡ୍ରାମା

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସ୍ତ୍ରୀ ଫେରିବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ୧୩୨ କେଭି ଟାୱାର ଚଢ଼ିଲେ ଯୁବକ, ୨ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଲା ହାଇ ଡ୍ରାମ
Keonjhar News30 min ago
2
Sambalpur Football Academy2 hrs ago
3
Zee Short Film Contest3 hrs ago
4
puri beach4:22 AM IST
5
Shreyas Iyer4:06 AM IST