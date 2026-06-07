/ସ୍ତ୍ରୀ ଫେରିବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ୧୩୨ କେଭି ଟାୱାର ଚଢ଼ିଲେ ଯୁବକ, ୨ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଲା ହାଇ ଡ୍ରାମା

କେନ୍ଦୁଝର: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ବିଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉଲିବୁରୁ ଗାଁରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପାରିବାରିକ କଳହକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜଣେ ଯୁବକ ୧୩୨ କେ.ଭି. ହାଇଟେନ୍ସନ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ଟାୱାର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ତଳକୁ ଅଣାଯାଇଛି।
ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଯୁବକ ହେଲେ ବଡ଼ବିଲ ମାଗାଜିନ୍ ହଟିଂ ଅଞ୍ଚଳର ଅର୍ଜ୍ଜୁନ ଗୋପ୍। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅର୍ଜ୍ଜୁନଙ୍କର ତିନିଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଝଗଡ଼ା ଓ ମାଡ଼ପିଟ ଘଟଣା ପରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ଏକ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ନେଇ ଉଲିବୁରୁ ଗାଁରେ ଥିବା ଭିଣୋଇଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲେ।ଶନିବାର ଅର୍ଜ୍ଜୁନ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସହ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ମନା କରିଦେବାରୁ ସେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ନିକଟସ୍ଥ ୧୩୨ କେ.ଭି. ହାଇଟେନ୍ସନ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ଟାୱାର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲେ।
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ବିଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉଲିବୁରୁ ଗାଁରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପାରିବାରିକ କଳହକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜଣେ ଯୁବକ ୧୩୨ କେ.ଭି. ହାଇଟେନ୍ସନ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ଟାୱାର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ତଳକୁ ଅଣାଯାଇଛି। #odishanews pic.twitter.com/NaQEqeyZMI
— ZEE Odisha News (@ZeeOdisha) June 7, 2026
ଯୁବକଙ୍କୁ ଟାୱାର ଉପରେ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ବଡ଼ବିଲ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନା ପାଇ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯୁବକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚେଷ୍ଟା ଓ ବୁଝାସୁଝା ପରେ ଅର୍ଜ୍ଜୁନ ତଳକୁ ଆସିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଟାୱାରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ।
ତେବେ ପ୍ରବଳ ଖରା ଓ ଗରମରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଟାୱାର ଉପରେ ରହିଥିବାରୁ ଅର୍ଜ୍ଜୁନ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାର ପରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବଡ଼ବିଲ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଏହି ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ସୁକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମି ରହିଥିଲା।