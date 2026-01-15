Odisha News: ଜମିବାଡ଼ି ଭଗବଣ୍ଟାକୁ ନେଇ ତୁମୁଳକାଣ୍ତ, ସାନଭାଇର ଠେଙ୍ଗାମାଡ଼ରେ...

Odisha News: ସାନଭାଇ ର ଠେଙ୍ଗାମାଡ଼ରେ ବଡଭାଇ ମୃତ। ଜମିବାଡ଼ି ଭଗବଣ୍ଟାକୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲା ଝଗଡାର ସୂତ୍ରପାତ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଘସିପୁରା ଥାନା କୁମଡ଼ ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଅଭାବନୀୟ କାଣ୍ଡ।
Trending Photos
Odisha News: ସାନଭାଇ ର ଠେଙ୍ଗାମାଡ଼ରେ ବଡଭାଇ ମୃତ। ଜମିବାଡ଼ି ଭଗବଣ୍ଟାକୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲା ଝଗଡାର ସୂତ୍ରପାତ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଘସିପୁରା ଥାନା କୁମଡ଼ ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଅଭାବନୀୟ କାଣ୍ଡ। ଦାଦା ପୁଅର ଠେଙ୍ଗାମାଡ଼ରେ ବଡବାପା ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ALSO READ: Vande Bharat Sleeper: ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ରୁଟ୍ ଦେଇ ଚାଲିବ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍,ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଭଡ଼ା?
ALSO READ: Budh Gochar 2026: ଜାନୁଆରୀ ୧୭ରେ ବୁଧଙ୍କ ଗୋଚର,ଫିଟିବ ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ!ବର୍ଷ ସାରା ହେବ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା
ଗାଁର ଗୋବିନ୍ଦ ମୋଦି ଙ୍କ ପୁଅ ମଳୟ ଘରେ ଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଜମିବାଡ଼ି ଝଗଡା କୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ମଳୟ ଙ୍କ ଦାଦା ପିତାମ୍ବର ଙ୍କ ପରିବାର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପିତାମ୍ବର ଙ୍କ ପୁଅ ଆଦିତ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ମଳୟ କୁ ଏକ ଠେଙ୍ଗାରେ ଶକ୍ତ ପାହାର ଦେବା ପରେ ସେ ଅଚେତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ପରିବାର ଲୋକେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।