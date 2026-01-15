Odisha News: ଜମିବାଡ଼ି ଭଗବଣ୍ଟାକୁ ନେଇ ତୁମୁଳକାଣ୍ତ, ସାନଭାଇର ଠେଙ୍ଗାମାଡ଼ରେ...

Advertisement
Odisha News: ସାନଭାଇ ର ଠେଙ୍ଗାମାଡ଼ରେ ବଡଭାଇ ମୃତ। ଜମିବାଡ଼ି ଭଗବଣ୍ଟାକୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲା ଝଗଡାର ସୂତ୍ରପାତ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଘସିପୁରା ଥାନା କୁମଡ଼ ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଅଭାବନୀୟ କାଣ୍ଡ। 

Written By  Narmada Behera|Reported By: Abhaya mohanty|Last Updated: Jan 15, 2026, 01:00 PM IST

Odisha News: ସାନଭାଇ ର ଠେଙ୍ଗାମାଡ଼ରେ ବଡଭାଇ ମୃତ। ଜମିବାଡ଼ି ଭଗବଣ୍ଟାକୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲା ଝଗଡାର ସୂତ୍ରପାତ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଘସିପୁରା ଥାନା କୁମଡ଼ ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଅଭାବନୀୟ କାଣ୍ଡ। ଦାଦା ପୁଅର ଠେଙ୍ଗାମାଡ଼ରେ ବଡବାପା ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।

ଗାଁର ଗୋବିନ୍ଦ ମୋଦି ଙ୍କ ପୁଅ ମଳୟ ଘରେ ଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଜମିବାଡ଼ି ଝଗଡା କୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ମଳୟ ଙ୍କ ଦାଦା ପିତାମ୍ବର ଙ୍କ ପରିବାର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପିତାମ୍ବର ଙ୍କ ପୁଅ ଆଦିତ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ମଳୟ କୁ ଏକ ଠେଙ୍ଗାରେ ଶକ୍ତ ପାହାର ଦେବା ପରେ ସେ ଅଚେତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ପରିବାର ଲୋକେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

