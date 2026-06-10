Add Zee Business As A Preferred Source
App

Crime News: ଏ କେମିତିକା ପ୍ରେମ? ପ୍ରେମିକାର ଜୀବନ ନେଇଗଲା ପ୍ରେମିକ

Crime News(କେନ୍ଦୁଝର,ଅଭୟ ମହାନ୍ତି): ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମ ପରେ ପ୍ରତାରଣା, ସନ୍ଦେହରେ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ନୃଶଂସ ହତ୍ୟା କରିଛି ପ୍ରେମିକ । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ୨୬ ଦିନ ପରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯୁବତୀଙ୍କର ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 10, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 01:16 PM IST
Crime News: ଏ କେମିତିକା ପ୍ରେମ? ପ୍ରେମିକାର ଜୀବନ ନେଇଗଲା ପ୍ରେମିକ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Crime News: ଏ କେମିତିକା ପ୍ରେମ? ପ୍ରେମିକାର ଜୀବନ ନେଇଗଲା ପ୍ରେମିକ
crime news2 min ago
2
Odisha Police1 hr ago
3
Gold rate today1 hr ago
4
Pak Attack1 hr ago
5
Odisha news2 hrs ago