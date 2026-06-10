Crime News: ଏ କେମିତିକା ପ୍ରେମ? ପ୍ରେମିକାର ଜୀବନ ନେଇଗଲା ପ୍ରେମିକ

Crime News(କେନ୍ଦୁଝର,ଅଭୟ ମହାନ୍ତି): ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମ ପରେ ପ୍ରତାରଣା, ସନ୍ଦେହରେ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ନୃଶଂସ ହତ୍ୟା କରିଛି ପ୍ରେମିକ । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ୨୬ ଦିନ ପରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯୁବତୀଙ୍କର ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ପ୍ରେମିକକୁ ଗିରଫ କରିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ବିଲ ଥାନା ପୋଲିସ । ତେବେ, ଏହି ଘଟଣାଟି ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି।
ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ,ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ବଡ଼ବିଲ୍ ଥାନା ଭାଦ୍ରାସାହି ପଞ୍ଚାୟତ ଝାଡ଼ଗାଁରେ ଉଭୟ ଅନିତା ମହାକୁଡ଼ ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମ ହାଲଦା ଙ୍କର ଘର । ଅନିତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ସେ ନିଜ ଭଉଣୀ ଏବଂ ମାଙ୍କ ସହିତ ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ । ଅନିତାଙ୍କ ମା ପ୍ରମିଳା ମହାକୁଡ, ପର ଘରେ କାମ କରି ଘର ଚଳାଉଥିଲେ । ଅନିତା ମହାକୁଡ ଓ ସଂଗ୍ରାମ ଆଲଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା । ହେଲେ, ଗତ ୩ ମାସ ପୂର୍ବେ ସଂଗ୍ରାମ ଅନ୍ୟତ୍ର କାମ କରିବାକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଅନିତାଙ୍କର, ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲା ସଂଗ୍ରାମ । ଏଥିରେ ସେ ପ୍ରତିହିଂସାପରାୟଣ ହୋମ ଅନିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲା ।
ଗତ ମାସ ୧୧ ତାରିଖ ଖରାବେଳେ ସେ ଅନିତାଙ୍କୁ ଘରୁ ଡ଼କାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଛୁରୀରେ ଅନିତାଙ୍କର ବେକ କାଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା । ପରେ ସେଠାରୁ ୨ କିଲୋମିଟର ଦୂର ରୋଇଡ଼ା ସିଦ୍ଧମଠ ଜଙ୍ଗଲର ଏକ ଖାଲରେ ଶବକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା । ଝିଅର ନିଖୋଜ ହେବା ନେଇ ଗତମାସ ୧୪ ତାରିଖରେ ପରିବାର ଲୋକେ ବଡ଼ବିଲ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ । ହେଲେ, ବଡ଼ବିଲ ପୋଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନକରିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଏସପିଙ୍କୁ ଭେଟି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଂଗ୍ରାମକୁ ପଚରା ଉଚୁରା କରିବାରୁ ସେ ଅନିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ମାନିଥିଲା ।
ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ୨୬ ଦିନ ପରେ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଧରି ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କଲା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ବିଲ ଥାନା ପୋଲିସ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ ଆଳଦା ଧରି, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରେ ସିଦ୍ଧମଠ ଜଙ୍ଗଲରେ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ଏହାପରେ ଏଠାରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା । ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଛୁରି,ବାଇକ୍, ଯୁବତୀଙ୍କ ଓଢ଼ଣୀ , ଚପଲ ଏବଂ ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଆଦି ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ । ଏହାପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମିକ ସଂଗ୍ରାମ ଆଲଦାକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ।