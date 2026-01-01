Odisha News: ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳାରୁ ବାସଗୃହ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ିର ହିତାଧିକାରୀ

Odisha News:ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ବାସଗୃହ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଳା ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ମଙ୍ଗଳାଯୋଡି଼ର ହିତାଧିକାରୀ।
Odisha News:ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ବାସଗୃହ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଳା ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ମଙ୍ଗଳାଯୋଡି଼ର ହିତାଧିକାରୀ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳାଯୋଡି଼ର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଘର । ବାତ୍ୟା ଫାଇଲିନରେ ଚିଲିକା କୂଳବର୍ତୀ ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି ଗ୍ରାମପଂଚାୟତର ଅନେକ ପରିବାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ସର୍ବହରା ହୋଇଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟତାର ହାତ ବଢାଇଥିଲା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପୁର୍ନବାସ ପାଇଁ ।
ପରିବାର ପିଛା ୩ଲକ୍ଷ ୨୦ହଜାର ଟଙ୍କା ସହ ଯାଗା ଯୋଗାଇ ଘର କରିଥିଲା । ସରକାର ବିପନ୍ନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ୧୩ଜଣଙ୍କୁ ଘର ଦେଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ଏଠାରେ ୩ଟି ପରିବାର ରହୁଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଉକ୍ତ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଭଡ଼ା ସୁତ୍ରରେ ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆଉ ଏହି କଲୋନୀର ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଯାତାୟତ ରାସ୍ତା କଥା ନକହିବା ଭଲ । ଏପରିକି ଘର ମିଳିଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଯାବତ୍ ଜମିପଟା ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅସଂତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
ବାତ୍ୟା ଫାଇଲିନ ଭଳି ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ୁ, ତିତିଲି ଓ ଫନି ଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସାମନା କରିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି ଗ୍ରାମବାସୀ । ଏଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଘରକୁ କେତେକ ବିପିନ୍ନ ମାସିକ ଭଡ଼ା ଏକହଜାର ଟଙ୍କା ଦରରେ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ରାଜନୈତିକ ଚାପରେ କେତେକ ଲୋକେ ଏହି ଘରକୁ ହାତେଇ ଥିବା ବେଳେ, ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଏବେବି ଅଧାଭଂଗା ଘରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଆମେ ଟାଙ୍ଗୀ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରେ ସେ କ୍ୟାମେରା ସମୁଖରେ କିଛି କହିନଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶା ଡ଼ିଜାଷ୍ଟର ରିକଭରୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା କୋଠାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିଛି ଓ କେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାହାର ଏକ ବିଦ୍ଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ।