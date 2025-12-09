BJP Odisha appointments: ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନୂତନ ପଦାଧିକାରୀ ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେପି, ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲିକା

BJP Odisha appointments: ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP) ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନୂତନ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ଅଭିଳାଷ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ (Avilash Panda) ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ଭାବରେ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ (Aishwarya Biswal) ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଏହି ନିଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ୭ ଜଣ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି, ୩ ଜଣ ବିଜେପି ସେଲ୍ ପ୍ରଭାରୀ, ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପାଦକ, ଜଣେ ଆଇଟି ପ୍ରଭାରୀ ଏବଂ ୩୭ ଜଣ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଏଠାର ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା: