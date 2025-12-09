Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3034788
Zee OdishaOdisha State

BJP Odisha appointments: ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନୂତନ ପଦାଧିକାରୀ ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେପି, ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲିକା

BJP Odisha appointments: ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP) ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନୂତନ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ଅଭିଳାଷ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ (Avilash Panda) ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ଭାବରେ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ (Aishwarya Biswal) ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 09, 2025, 02:41 PM IST

Trending Photos

BJP Odisha appointments
BJP Odisha appointments

BJP Odisha appointments: ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP) ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନୂତନ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ଅଭିଳାଷ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ (Avilash Panda) ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ଭାବରେ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ (Aishwarya Biswal) ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଏହି ନିଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ୭ ଜଣ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି, ୩ ଜଣ ବିଜେପି ସେଲ୍ ପ୍ରଭାରୀ, ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପାଦକ, ଜଣେ ଆଇଟି ପ୍ରଭାରୀ ଏବଂ ୩୭ ଜଣ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଏଠାର ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା:

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

fallback

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

BJP ODISHA
ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନୂତନ ପଦାଧିକାରୀ ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେପି, ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲିକା
Odisha news
Odisha News: ମୋଟ ୭୭.୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ପିଇବା ପାଣି
Odisha news
ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଲା ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ, ବାଚସ୍ପତି, ଉପ ବାଚସ୍ପତି ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦରମା, ଭତ୍
IND vs SA 2025
IND vs SA 2025: ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ବାରବାଟୀ ଯାଉଛନ୍ତି କି?'ଆମ ବସ୍' ରେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପ
IND vs SA 1st T20
IND vs SA 1st T20 Live Streaming: ଟିକେଟ ନାହିଁ ତ ଟେନସନ ନିଅନ୍ତୁନି...ଏଇଠି ଫ୍ରିରେ ଦେଖନ୍ତ