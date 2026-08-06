Add Zee Business As A Preferred Source
App

BJP President Manmohan Samal:ନିତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମନମୋହନ

BJP President Manmohan Samal: ରାଜ୍ୟରେ ଦଳର ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ, ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଦଳୀୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 06, 2026, 11:10 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 11:10 PM IST
BJP President Manmohan Samal:ନିତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମନମୋହନ
Image Credit: ନିତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମନମୋହନ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: ତରୁଣ ତେଜପାଲଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ, ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଫେଜ୍-
2
3
4
5