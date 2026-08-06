BJP President Manmohan Samal:ନିତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମନମୋହନ

BJP President Manmohan Samal: ରାଜ୍ୟରେ ଦଳର ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ, ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଦଳୀୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ।
ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂଗଠନିକ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟ ଉପରେ ରୁଦ୍ଧଦ୍ୱାର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ନେତା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହିତ ଦଳର ତୃଣମୂଳସ୍ତରର ଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା, କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଜନସମ୍ପର୍କକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ରଣନୀତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସୂତ୍ର ସୂଚିତ କରିଛି ଯେ, ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଆଗାମୀ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ରାଜ୍ୟ ନିଗମ ଏବଂ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଉପକ୍ରମରେ ବାକି ଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶା ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ବିସ୍ତାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା।
୨୦୨୪ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପରଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସାମଲ ଜାତୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଭୂମିସ୍ତରୀୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନବୀନ, ଦଳୀୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତିକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ 365 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ମଡେଲର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।