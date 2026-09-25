Flood News: ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା, ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିଲା...

ନବରଙ୍ଗପୁର: ବର୍ଷା ଦେଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁଃଖ। ଗଭୀର ଅବପାତ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ପ୍ରଳୟ ଆଣିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଲୋକେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଫଳରେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି ।
ପୂର୍ବରୁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଦୁଇଟି ଗେଟ ଖୋଲା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଗେଟ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀର ତିନୋଟି ଏବଂ ମୁରାନ ଡ୍ୟାମର ଗୋଟିଏ ଗେଟ ସର୍ବମୋଟ ଚାରୋଟି ଗେଟ ଖୋଲିବା ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦ୍ବିଗୁଣିତ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଲୋକେ ପାଣି ଭିତର ଦେଇ ଚାଲି ଚାଲି ତ ଆଉ କିଏ କାଠ ପଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ କୋଷାଗୁମୁଡା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ତଳିଆ ତଥା ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ି ଯାଇଛି ।
ନବରଙ୍ଗପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ସାନ ଡାଇଭଟା ଓ ବଡ଼ ଡାଇଭଟା ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଗାଁ ଭିତରକୁ ହଠାତ ପାଣି ପସିଯିବା ଫଳରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିନାହିଁ । କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସକାଳୁ ଉପସ୍ଥିତ ନ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ।