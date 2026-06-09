Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News: ମାଲକାନଗିରିରୁ ଜବତ ହେଲା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାଓ ବିସ୍ଫୋରକ


Odisha News: ଜାରି ରହିଛି ମାଓବାଦୀ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ। ଏ-ହି ଅଭିଯାନରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 09, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 12:15 PM IST
Odisha News: ମାଲକାନଗିରିରୁ ଜବତ ହେଲା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାଓ ବିସ୍ଫୋରକ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Gold Rate Today: ସୁନାଦର ବୃଦ୍ଧି, ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ପିଛା ଏତିକି ବଢିଲା ରେଟ୍
Gold rate today10 min ago
2
FIFA World Cup19 min ago
3
Odisha news44 min ago
4
Odisha news1 hr ago
5
Odisha Weather Update1 hr ago