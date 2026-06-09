Odisha News: ମାଲକାନଗିରିରୁ ଜବତ ହେଲା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାଓ ବିସ୍ଫୋରକ

Odisha News: ଜାରି ରହିଛି ମାଓବାଦୀ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ। ଏ-ହି ଅଭିଯାନରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଛତିଶଗଡର ବସ୍ତର ଜିଲ୍ଲାର ସୀମା ଓ ମାଲକାନଗିରି ସୀମାରେ ଥିବା କିରିମିଟି ଓ କଟୁଆପଦର ଜଙ୍ଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା।
ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀ ଏକ ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପ ଠାବ କରିଛି। ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, (IED), ଗ୍ରେନେଡ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି। (BSF) ବିଏସଏଫ୍ ଓ ଓଡିଶା ପୋଲିସର ମିଳିତ ଅଭିଯାନରେ ଏହି ଅପରେସନ୍ ଟି କରାଯାଇଛି। ତେବେ, ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି।