Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Puri News: ବିଶ୍ଵସ୍ତରୀୟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୭ ଡେଡ୍ ଲାଇନ୍, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ

Puri News: ବିଶ୍ଵସ୍ତରୀୟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୭ ଡେଡ୍ ଲାଇନ୍, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ

Puri News: ନୂଆ ରୂପ ପାଇବ ପୁରୀର ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟେସନ୍ । ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟର,ପ୍ରିମିୟମ ୱେଟିଂ ଲାଉଞ୍ଜ,ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ, ରିଟେଲ କିଓସ୍କେ ,ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍ , ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସହ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ । ୨୦୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ଦେବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଡେଡ୍ ଲାଇନ୍ । ଆଜି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ । ଡେଡ୍ ଲାଇନ୍ ଅତିକ୍ରମ ନକରିବାକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ।

Written BySanjay MohapatraEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 13, 2026, 09:11 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 09:11 PM IST
Puri News: ବିଶ୍ଵସ୍ତରୀୟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୭ ଡେଡ୍ ଲାଇନ୍, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ

About the Author

Sanjay Mohapatra

Sanjay Mohapatra

संस्थापक, House of Stray Animals (HSA)

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA World Cup 2026: ଫୁଟବଲ୍ ଜଗତରେ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା, ମେସି ନା ରୋନାଲ୍ଡୋ?
FIFA World Cup 202614 min ago
2
FIFA World Cup 202638 min ago
3
Odia News38 min ago
4
Odia News1 hr ago
5
President3 hrs ago