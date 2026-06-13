Puri News: (ପୁରୀ) ସଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର- ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ , ୨୦୨୭ ଡେଡ୍ ଲାଇନ୍ । ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପଟ୍ଟି। ଡେଡ୍ ଲାଇନ୍ ଠାରୁ ସମୟ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି,ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଦିନକୁ ୧୬ ହଜାର ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଉଥିବା ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ ଏବେ ୬୦ ହଜାର ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବ। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟେସନ୍ ରେ ରହିବ, କାଫେଟେରିଆ, ଏକଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଲାଉଞ୍ଜ, ଫ୍ରି ୱାଇ ଫାଇ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ସହ ବିସ୍ଵସ୍ତରୀୟ ଉପଲବ୍ଧି।
ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରି ଫ୍ରି ୱାଇଫାଇ ,ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସୁବିଧା ପରସିଦେବ, ୧୭୭ କୋଟିରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଷ୍ଟେସନ। ଟ୍ରାକରେ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଆଡଭାନ୍ସ ବାଲାଷ୍ଟ ଲେସ ଟ୍ରାକ ସିଷ୍ଟମ ହେବ।କଳିଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ହେବ ବିକଶିତ । ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ମାସିଭ ଏୟାର କନକର୍ସ ବା ରୁଫ ପ୍ଲାଜା।ସିଟି ସେଣ୍ଟର ଢାଞ୍ଚାରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ନୂଆ ରୂପ ପାଇବ ପୁରୀର ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟେସନ୍ । ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟର,ପ୍ରିମିୟମ ୱେଟିଂ ଲାଉଞ୍ଜ,ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ, ରିଟେଲ କିଓସ୍କେ ,ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍ , ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସହ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ । ୨୦୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ଦେବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଡେଡ୍ ଲାଇନ୍ । ଆଜି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ । ଡେଡ୍ ଲାଇନ୍ ଅତିକ୍ରମ ନକରିବାକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।
ଆଗମୀ ୮ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବାକି ଥିବା କାମ ଶେଷ ହେବ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସମ୍ପନ୍ନ,ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୁକ୍ତ, ବ୍ୟବହାରିକ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କୋଠା ରୂପେ ରୂପ ପାଇବ ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ। ୨୦୨୧ - ୨୨ ରୁ ୧୭୭ କୋଟି ବ୍ୟୟ ରେ ନିର୍ମିତ ଏହି କୋଠା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ହେବାପରେ ବଦଳିବ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନଗରୀର ଚିତ୍ର । ଲକ୍ଷଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନଗରୀ ପୁରୀରେ ୭୦ ରୁ ୮୦ ଭାଗ ଲୋକ ରେଳ ଯୋଗେ ଯାତାୟତ କରନ୍ତି ।ତେଣୁ ଏହାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରୁପାନ୍ତରିକରଣ କୁ ଫୋକସ କରାଯାଇଛି। ଫ୍ରି ୱାଇ ଫାଇ, ୱାନ ଷ୍ଟେସନ୍ ୱାନ ପ୍ରଡକ୍ଟ,୬ ଏସ୍କେଲେଟର ସହ ୫ ଲିଫ୍ଟ, ମଡର୍ଣ୍ଣ ୱେଟିଙ୍ଗ ହଲ୍ କାମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଟପ୍ ଫ୍ଲୋରରେ ୧୫୦ ବେଡ୍ ଯୁକ୍ତ ହଲ୍ ପାଇଁ ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ୧୬ ହଜାରରୁ ୬୦ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବ ଷ୍ଟେସନ୍ ଯାତ୍ରୀ ଧାରଣ କ୍ଷମତା । ତେବେ ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳକୁ ଗହଳିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖି ନିର୍ମାଣଧିନ ବିଲ୍ଡିଂର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ।